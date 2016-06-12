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كوبلر يطالب بالتحقيق الفورى فى مقتل 12 سجينا ليبيا عقب إخلاء سبيلهم

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كوبلر يطالب بالتحقيق الفورى فى مقتل 12 سجينا ليبيا عقب إخلاء سبيلهم كوبلر يطالب بالتحقيق الفورى فى مقتل 12 سجينا ليبيا عقب إخلاء سبيلهم
طالب المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر بالتحقيق الفورى والشفاف من قبل السلطات الليبية، فى ظروف مقتل العديد من السجناء الذين تم إخلاء سبيلهم من سجن الرويمى، من قبل المحكمة فى طرابلس.

وقال كوبلر فى تغريدة مقتضبة مساء اليوم، عبر صفحته الرسمية على "تويتر" مصدوم ومستاء جداً، وسوف أتابع الموضوع.

وكان 12 سجينا قد تم تصفيتهم عقب إخلاء سبيلهم من قبل المحكمة وخروجهم من سجن الرويمى بطرابلس فى طريقهم إلى منازلهم.

ونفى مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل البركة المعروفة باسم سجن «الرويمي» بطرابلس على الساعدي، السبت، ماتردد حول عملية تصفية السجناء المفرج عنهم داخل مؤسسة الإصلاح ، ورجح الساعدى أن تكون عملية التصفية حدثت بعد الإفراج عليهم خارج السجن.
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