بالصور.. دورة رمضانية لذوى الإحتياجات الخاصة بالإسماعيلية

قال الدكتور إبراهيم شوقى المتحدث الإعلامى لحزب المصرين الأحرار بالإسماعيلية، إن المهندس جورج وهبه، أمين عام الحزب بالمحافظة وعضو الهيئة العليا، وعدد من أعضاء الحزب افتتحوا دورة رمضانية لكرة القدم لذوى الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم بالإسماعيلية، تضم الدورة 9 فرق تمثل الصم والبكم بالمدينة، وعدد من مراكز المحافظة، وتقام بملاعب السلام فى الفترة من السبت الموافق 11 يونيو وحتى الخميس الموافق 16 يونيو، ويديرها طاقم تحكيم من الدورى الممتاز من منطقة الإسماعيليه لكرة القدم وهما كابتن تامر سمير وكابتن على الكيكى، ولجنة تنظيم الدورة برئاسة كابتن حسين بدران.

وأشار شوقى، إلى أن حزب المصريين الأحرار بالاسماعيليه ولجنة الصم والبكم بالحزب برئاسة إيهاب موسى، تنظم عديد من الفعاليات والأنشطة الإجتماعيه والرياضية لفئة الصم والبكم بالمحافظة، بهدف دمجهم وإعادة تأهيلهم ومنع تهميش هذه الفئة الكبيرة والهامة فى المجتمع.

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