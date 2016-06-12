حصاد في اليورو (1) – بالفيديو.. الأفضل والأسوأ والأغرب ' سيطرة فرنسية وكرش إنجليزي '

انتهت الجولة الأولى للمجموعتين الأولى والثانية، ومعها العديد من اللقطات الجميلة والغريبة وأيضا السيئة.

ويقدم FilGoal.com حصادا يوميا لليورو حول الأفضل والأسوأ والأغرب.

- أفضل لاعب

بلا شك، أغمض عينيك.. واختار ديميتري باييه ساحر فرنسا الجديد صاحب الـ 29 عاما صنع الهدف الأول في البطولة خلال مواجهة رومانيا لأوليفيه جيرو، وسجل الثاني.

وبين كل ذلك كان يظهر بلقطة ممتعة ببينية أو تمريرة طويلة.

- شاهد الهدفين

- أسوأ لاعب

أن تكون قائدا لمنتخب بلادك وتُطرد بإنذارين خلال 12 دقيقة.. هنيئا، فقد استحقيت أسوأ لاعب في اليوم الأول لليورو.

لوريك سانا قائد ألبانيا حصل على إنذار أول في الدقيقة 24 قبل أن ينال الثاني بلمسة يد ساذجة استحق بها الانذار الثاني في الدقيقة 36.

شاهدها

- أغرب لقطة

التقليعات في المدرجات كانت رائعة.. جمهور إنجلترا اعتاد على تزيين الملاعب بأهازيج وتقليعات جديدة.

لكن هذا المشجع استخدم "كرشه" ليكون "طبلة" لمواطنه. 

الغريب ليس هذا فحسب، لكن هذا الرجل ظهر من قبل في مباراة إنجلترا وهولندا وكان مجنونا حقيقيا!

- أسوأ لقطة

لا يوجد أسوأ من الاشتباكات الدامية التي وقعت بين جماهير إنجلترا وروسيا داخل وخارج ملعب فيلدورم بمدينة مارسليا.

شاهد اشتباكات في المدرجات:

- أفضل صدة

أفضل تصدي في اليوم الأول لليورو، إنقاذ من يان سومير حارس سويسرا لانفراد في الدقيقة 86 لألبانيا.

النتيجة تشير لتقدم سويسرا 1-0 وكان سيأتي التعادل حتما لولا براعة سومير.

- لقطة اليوم

"اليوم رأينا رجلا جريحا أخذوا منه حلمه باللعب في كأس العالم 2014 رغم أنه شارك في كل التصفيات، لهذا بكى ديميتري باييه" .. الأسطورة تيري هنري يتحدث.

بكى باييه أثناء استبداله في الدقيقة 90 بعدما منح فريقه الفوز 2-1 بهدف ولا أروع على رومانيا.

وعلّق عن سبب بكائه: " لأنني لم أتوقع أن أكون هنا وأن أشارك في هذه المباراة".

- أفضل فريق

ويلز في أول مشاركة بكأس أمم أوروبا تنجح في تحقيق الفوز الأول.. ورغم أن المنافس كان سلوفاكيا في أول ظهور له أيضا، لكن رفاق جاريث بيل سيطروا على النقاط الثلاثة.

- أفضل هدف

المنافسة كانت صعبة في اليوم الأول لليورو، بداية برائعة باييه، ثم صاروخ جاريث بيل في سلوفاكيا.

لكن ظفر بلقب أفضل أهداف اليوم الأول هو الإنجليزي إريك داير من ركلة حرة رائعة في شباك روسيا.

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