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الخفجي بلا جامعة.. وخريجو الثانوية حائرون

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دعا أولياء أمور خريجي الثانوية في الخفجي، إلى ضرورة إنشاء جامعة في المحافظة، مشيرين إلى أنها ستخدم المحافظات والمراكز القريبة، وسيوفر عناء السفر والغربة للطلبة، مشيرين إلى أن أقرب جامعة تبعد 300 كيلو متر.

وقال لـ"الرياض" سعيد شايع الدوسري، إن المحافظة بحاجة ماسه إلى جامعة أو كلية، نظراً إلى أن أقرب جامعة يعتبر الذهاب إليها سفراً، وهو ما يدعو إلى قلق أولياء الأمور على أبنائهم من كثرة السفر، وعدم القدرة على تحمل الأعباء المادية.

ويشير إلى أن الخفجي تضم ثلاث شركات نفطية، وهي من أكبر الشركات في المملكة، وعدد سكانها كبير وهو ما يتطلب وجود جامعة في المحافظة.

وقال فيصل محمد المطيري (طالب)، إن الدراسة تحتاج إلى مصاريف، وهي التي تحول دُون إكمال دراستي خارج المحافظة فلا توجد لدي سيارة والمكافأة التي ستصرفها الجامعة لا تكفي للسكن والمصاريف، مطالباً باستحداث جامعة أو كليات تتناسب مع سوق العمل في الخفجي.

واوضح فهد الزويميل ولي امر أحد خريجي الثانوية العامة، إن أبنائنا بحاجة ماسة لمتابعتنا والاهتمام بهم خاصة أنهم في سن المراهقة، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة تحتاج إلى متابعة أولياء الأمور لأبنائهم، نظراً إلى أن دراسة الطالب بعيداً عن أهله قد يشكل خطراً على الشاب، فضلاً عن خطورة الطرق السريعة.

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