643 مليون ريال لـ18 مشروعاً بلدياً جديداً في المناطق

م. عبداللطيف آل الشيخ

اعتمد م. عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية ترسية 18 مشروعاً بتكلفة قدرها 643,534,416 ريالا، اختصت هذه المشروعات بسفلتة وإنارة وإنشاء أرصفة الشوارع، وصيانة الحدائق والنظافة، وعدد من المشروعات الاستثمارية.

وشملت هذه المشروعات، صيانة شوارع وميادين شمال الرياض، صيانة شوارع وأرصفة غرب الرياض نطاق بلدية نمار، صيانة شوارع أرصفة وسط الرياض نطاق بلدية الشميسي، صيانة شوارع وميادين وسط الرياض، وتشغيل وصيانة المزروعات في بلديات السلي والعريجا ونمار.

وفي جدة تضمنت المشروعات المعتمد ترسيتها صيانة وتشغيل الحاسب الآلي بتطوير البنية التحتية والعم الفني، والتطبيقات والخدمات الإلكترونية، المرحلة الثالثة من تدقيق وبناء قاعدة البيانات الجغرافية للكروكيات التنظيمية بأمانة المحافظة، بينما شملت مشروعات الشرقية صيانة وتأهيل الشوارع والميادين بالخبر والظهران، صيانة المزروعات والمسطحات الخضراء وشبكات الري الآلية بالحدائق والساحات بمحافظة الخبر، صيانة وتشغيل الحاسب الآلي بالأمانة والبلديات، وبالقصيم تم اعتماد ترسية مشروع ترحيل الخدمات المتعارضة مع طرق وتقاطعات مدينة بريدة، ومشروع نزح المياه ونظافة الهجر بأمانة الأحساء.

كما شملت المشروعات المعتمدة في منطقة تبوك مشروع صيانة نافورة طريق الملك فهد، ونظافة المنطقة الأولى والثانية بمدينة تبوك.

بينما تضمنت المشروعات الاستثمارية المعتمد ترسيتها، والبالغ عددها 13 مشروعاً بتكلفة إجمالية بتكلفة 49,311,630 ريالا، استثمار وتشغيل مردم الحائر لاستقبال مخلفات البناء والهدم المختلفة واعادة فرزها التابعة لأمانة الرياض، وفي جدة تضمنت المشروعات الاستثمارية مزايدة تأجير موقع لإقامة مطعم ومنتزه ببلدية البلد، وتأجير موقع لإقامة أجنحة فندقية بشارع حائل، وتأجير قطعة أرض لإقامة مرز تجاري ببلدية الجنوب، وفي مكة المكرمة شملت المشروعات مزايدة استثمار مواقف للحافلات في عدد من أحياء مكة المكرمة، وإنشاء لوحة اعلانية عملاقة على طريق جدة السريع.