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شراكة تدريبية بين الخدمات الطبية بالداخلية وجمعية الإدارة الصحية

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عقدت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية شراكة مع الجمعية للإدارة الصحية، تقوم الجمعية بموجبها بتقديم البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية والدراسات بناء على احتياج الإدارة العامة للخدمات الطبية.

وقع اتفاقية الشراكة اللواء طبيب راشد بن محمد الدوسري المدير العام للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ود. إبراهيم بن عبدالرحمن الملحم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية.

وأوضح لـ"الرياض" العقيد د. بندر بن دخيل الصاعدي استشاري الإدارة الصحية والمستشفيات، عضو الجمعية، إن الاتفاقية تأتي ضمن إستراتيجية وزارة الداخلية للرقي بالخدمات الصحية المقدمة لمنسوبي الوزارة وذويهم، بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وهي كذلك تعكس الإيمان بدور الجمعيات العلمية الصحية في دعم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتطوير خدمات الرعاية الصحية بالمملكة، وتقديم المشورة العلمية وإجراء الأبحاث والدراسات.

وأضاف بأن أحد أهم أهداف الجمعية السعودية للإدارة الصحية يتمثل في تنمية وتطوير المهارات الفنية والإدارية للممارسين الصحيين وتحسين جودة أداء المنظمات الصحية.

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