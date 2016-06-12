مسار للمكفوفين في ممشى «روضة جدة»

الممشى مزود بمسارات أرضية تغني المكفوف عن المرافق

دشن أمين محافظة جدة د. هاني أبو راس الممشى الخاص بالمكفوفين في ممشى شارع النهضة بحي الروضة والموازي لطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية". وأكد أبو راس أن الممشى يأتي ضمن اهتمام الأمانة بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعد استمراراً لجهود الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية لخدمة هذه الفئة الغالية وتسهيل وصولهم إلى المرافق العامة.

والممشى عبارة عن مسار خاص للمكفوفين بطول 1000م ويحتوي على أربعة منافذ خاصة مزودة بالمسارات الأرضية، بالإضافة إلى خارطة بشكل بارز قابل للمس من قبل الاشخاص المكفوفين (برايل) توضح تفاصيل الممشى ومواقع الدخول والخروج منه وتحديد الوجهة داخل الممشى، حيث تمكنهم من التنقل باستقلالية وأمان ودون حاجة المرافق، وكذلك توجد النقاط التحذيرية عند أي تقاطع او انتهاء للمسار وهي عبارة عن نقاط بارزة لتنبيه المكفوفين بوصولهم لتلك التقاطعات والمفترقات لتوخي الحيطة والحذر أثناء مشيهم.

وكانت أمانة محافظة جدة قد دشنت العام الماضي حديقة الإرادة في حي السلامة على شارع الأمير سلطان والتي تعد أول حديقة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.