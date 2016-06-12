مجهولون يطلقون النار على فلاح داخل أرضه الزراعية ببنى سويف

أصيب فلاح، منذ قليل، بطلق نارى فى القدم أثناء توجده فى أرضه الزراعية بمركز سمسطا جنوب غرب بنى سويف.

وتلقى اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف إخطاراً من مستشفى سمسطا المركزى بوصول"أحمد .ع .ح "-20 سنة مقيم بقرية نورالدين التابعة لدائرة المركز مصاب بطلق خرطوش فى القدم.

وتبين من التحريات وأقوال المصاب، أن مجهولون يستقلون دراجة بخارية أطلقوا عليه النيران أثناء تواجده بحقله وفروا هاربين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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