كوبا أمريكا بالفيديو – ملخص (2).. ميسي يرد على مارادونا وإحباط سواريز ونتيجة البرازيل المؤلمة

انتهت الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2016 وشهدت عددا من الأحداث المتلاحقة التي لفتت الأنظار.

ويرصد لكم FilGoal.com ملخصا لأهم ما حدث في تلك الجولة حتى الآن.

كولومبيا يهرب لربع النهائي

تأهل المنتخب الكولومبي رسميا للدور ربع النهائي بعد الفوز بنتيجة 2-1 على نظيره باراجواي ليصبح في صدارة المجموعة بـ6 نقاط، على الجانب الآخر بقية منتخبات المجموعة تعاني، المنتخب الأمريكي بحاجة للفوز على باراجواي للتأهل للدور التالي، ونفس الحال مع باراجواي بالإضافة لانتظار هدية من كولومبيا، بينما يحتاج المنتخب الكوستاريكي لمعجزة.

نتيجة مؤلمة للبرازيل

قد يصاب مشجعو المنتخب البرازيلي بحالة من الفرح بعد فوزه بنتيجة 7-1 على هايتي لكنهم سرعان ما سيتراجعون، تلك النتيجة ذاتها منذ عامين التي خسر بها السيلساو ضد ألمانيا في نصف نهائي كأس العالم 2014 على أرضه، في المجمل اقترب من التأهل للدور التالي بعد وصوله للنقاط الأربعة بالتساوي مع بيرو خصمه في الجولة المقبلة، بينما يواجه الإكوادور نظيره هايتي وعينه على المباراة الأخرى نظرا لأنه بحاجة لخسارة أحد الطرفين والفوز على خصمه للتأهل.

وداع أوروجواي وغضب سواريز

ودع منتخب أوروجواي البطولة مبكرا بعد الخسارة من فنزويلا في الجولة الثانية وتعد تلك هي الهزيمة الثانية على التوالي، بينما استمر المنتخب المكسيكي في تألقه وفاز على جامايكا ليتأهل رفقة فنزويلا للدور التالي.

على الهامش لم يشارك لويس سواريز أيضا في تلك المباراة وعلل أوسكار تاباريز مدرب المنتخب غيابه بأنه لم يكن جاهزا بعد، اللاعب كاد أن يحطم دكة البدلاء من الشعور بالغضب والإحباط.

ميسي يرد على مارادونا

"ميسي شخص جيد لكنه يفتقد للشخصي لكي يصبح قائدا لمنتخب الأرجنتين". كانت تلك الكلمات التي قالها دييجو مارادونا أسطورة الأرجنتين عن ليونيل ميسي قائد المنتخب قبل مباراة بنما.

كيف جاء رد ميسي؟ سجل هاتريك وقاد منتخب بلاده للتأهل لربع نهائي البطولة، ليس ذلك فقط، أصبح على بعد 3 أهداف من معادلة رقم جابرييل باتيستوتا كهداف منتخب الأرجنتين على مر التاريخ.

الجانب الأخر من المجموعة سيشهد معركة طاحنة بين بنما وتشيلي في الجولة الأخيرة لخطف بطاقة التأهل، بينما بوليفيا الجريح سيواجه كتيبة الأرجنتين.

البطاقات

مباراة كوستاريكا وأمريكا شهدت إنذارين فقط للأخير، بينما شهدت المباراة الأخرى 4 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.

في المجموعة الثانية شهدت مباراة البرازيل وهايتي إنذارين فقط واحد لكل منهما، بينما شهدت مباراة الإكوادور وبيرو 4 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.

بينما بالمجموعة الثالثة شهدت مباراة أوروجواي وفنزويلا 3 بطاقات صفراء جميعهم من نصيب الأخير، وفي مباراة المكسيك وجامايكا شهدت بطاقة صفراء وحيدة.

بالمجموعة الرابعة في مباراة تشيلي وبوليفيا شهدت 5 بطاقات صفراء، أما مباراة الأرجنتين وبنما فشهدت 9 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.

ليكون المجموع 30 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء أقل من الجولة الماضية.