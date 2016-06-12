فرع "ثقافة الشرقية" ينظم سهرة رمضانية بقرية كفر حماد

أقامت مكتبة كفر صقر الثقافية التابعة لفرع ثقافة الشرقية ليلة ثقافية رمضانية بقرية كفر حماد مركز كفر صقر، تحت رعاية الدكتور السيد خطاب رئيس الهيئة العامة للثقافة والدكتور إيهاب الزهرى رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى ومحمد مرعى وكيل وزارة الثقافة بالشرقية.

وقالت نفيسة منصور مصيلحى مدير المكتبة، إن قصور الثقافة بدأت فى تفعيل نشاط القرى المحرومة التابع للإدارة الثقافية خلال شهر رمضان المعظم وهذا نشاط جديد فى شهر رمضان الكريم.

وأضافت لـ"اليوم السابع" أن الليلة الثقافية تضمنت محاضرة ألقاها الإعلامى حمدى عبد العظيم الصحفى بعنوان "قضايا التسامح والتغذية الثقافية" حيث تحدث عن التسامح وفضائله وأثره المجتمعى والذى من شأنه ترابط المجتمع وتماسكه وأن التسامح كان من شيم الرسل الكرام وضرب لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أعظم الأمثلة فى التسامح وأن مصرنا الحبيبة تحتاج هذه الأيام أن نتحلى بالتسامح وأن نغذى انفسنا بالثقافة الهادفة والتى تدعم فكرنا وتثقله بالعلم.

أشرف على السهرة دولت جبر مديرة الإدارة الثقافية بالشرقية ونفيسة منصور مدير مكتبة كفر صقر الثقافية ورشا رمضان محمد مسئول ثقافى بالمكتبة.

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