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القبض على عجوز يدير شقته للدعارة وبرفقته ربة منزل فى الإسماعيلية

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القبض على عجوز يدير شقته للدعارة وبرفقته ربة منزل فى الإسماعيلية القبض على عجوز يدير شقته للدعارة وبرفقته ربة منزل فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث الآداب بالمديرية من القبض على عجوز يدير مسكنه للأعمال المنافية للآداب والدعارة وبرفقته ربة منزل تمارس الدعارة فى مدينة المستقبل بالإسماعيلية.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية بورود بلاغ للعقيد وائل ذكى رئيس مباحث الآداب بالإسماعيلية من المدعو "وليد.ع.ع" 37 سباك مقيم عمارة 7 التعاونيات ــ دائرة مركز أبو صوير.. بتواجد أحد الأشخاص داخل إحدى الشقق بذات العقار الذى يقطن به وبرفقته بعض الفتيات وقيامهم بالأعمال المنافية للآداب العامة .

على الفور تم إعداد مأمورية بالاشتراك مع مباحث مركز أبو صوير استهدفت محل البلاغ حيث تم ضبط المتهم "كمال.م.أ" 61 سنة بالمعاش مقيم عمارة 7 التعاونيات ــ دائرة مركز أبو صوير إدارة مسكنه لراغبى المتعة الحرام، وتقديم النسوة الساقطات مقابل أجر مادى يتقاضاه منهم وبرفقته المتهم "إسراء.أ.ع" 22 سنة ربة منزل مقيمة فاقوس ــ الشرقية "ممارسة دعارة" وذلك أثناء تواجدهما داخل شقه المتهم الأول بقيامهما بأعمال منافية للآداب.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، تم التحفظ على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1797 لسنة 2016 جنح مركز أبو صوير وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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