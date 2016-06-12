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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة بالقاهرة

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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة بالقاهرة القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة بالقاهرة
تمكن الرائد شريف الوكيل معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط "محمد ح ج " 45 سنة، عاطل، ( مسجل خطر ) سرقات عامة تحت رقم 16514 فئة " ج " مدينة نصر أول، والسابق اتهامه فى 17 قضية آخرها 19442 لسنة 2015م حدائق القبة " سلاح بدون ترخيص "، وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش عيار 12مم وطلقتين من ذات العيار"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23624 لسنة 2016م جنايات القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق .

كما تمكن ضبط "أحمد م ح " 26 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى " فرد خرطوش عيار 12مم " واعترف بحيازتها بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23625 لسنة 2016م جنايات القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونجح النقيب أحمد سلطان معاون مباحث قسم شرطة السلام ثان، من ضبط "محمد إ ع" 18 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 5901 لسنة 2015م السلام ثان "مخدرات"، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن " فرد خرطوش عيار 12مم وطلقة من ذات العيار "، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3043/265 لسنة 2016م جنايات القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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