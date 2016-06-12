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بالفيديو.. الحاجة زينب: "الشخص اللى متصور مع مبارك مش جوزى وماعرفوش"

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بالفيديو.. الحاجة زينب: "الشخص اللى متصور مع مبارك مش جوزى وماعرفوش" بالفيديو.. الحاجة زينب: "الشخص اللى متصور مع مبارك مش جوزى وماعرفوش"
علقت الحاجة "زينب" صاحبة الإعلان الشهير الذى أحدث ضجة فى عالم السوشيال ميديا، بعد تبرعها بـ"حلقها" لصندوق تحيا ، على الصور التى تداولها النشطاء مؤخرًا، وأشاروا إلى أن الحاجة "زينب" زوجة الرجل الذى سبق والتقط صورًا مع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى أحد الإعلانات الخاصة بـ"مبارك".

استهلت الحاجة زينب حديثها خلال تصريحات تليفزيونية بالدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنية له التوفيق والسداد فى خطاه، مؤكدة أنها ليس لها علاقة بالرجل الذى سبق وأجرى معه الرئيس الأسبق "مبارك" حوارًا والتقط معه عدة صور، قائلة: "الشخص اللى متصور مع مبارك مش جوزى وماعرفوش" مشيرة إلى أنها أقدمت على بيع "الحلق" من أجل التبرع بجزء من المبلغ لصندوق "تحيا مصر".

من جانبه قال دسوقى ابن الحاجة زينب: "ليس لنا علاقة بالرجل الذى كان مع حسنى مبارك.. والدى متوفى من سنة 91، وبعد كدة سافرت لبنان 3 سنوات، ورجعت ربنا ساترنى الحمد لله، مش أكتر من كده، وإحنا ناس على قد حالنا".


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