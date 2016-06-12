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ضبط 700 كيلو أرز مجهول المصدر بداخل محل فى الزيتون

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ضبط 700 كيلو أرز مجهول المصدر بداخل محل فى الزيتون ضبط 700 كيلو أرز مجهول المصدر بداخل محل فى الزيتون
ألقت مباحث والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب محل بمنطقة الزيتون لاتهامه بحيازة 700 كيلو أرز مجهول المصدر، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد حيازة "أحمد.ف.س" 31 سنة صاحب محل لكمية كبيرة من الأرز مجهولة المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء، وتحــــرر عن ذلك المحضر رقم 6654 جنح جزئية الزيتون لسنة 2016 .


>- ضبط 46 طن أرز مجهول المصدر قبل بيعها فى السوق السوداء بالقاهرة

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مصر 365

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