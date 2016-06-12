مدرب الزمالك يكشف أسباب استبعاد شيكابالا أمام الشرطة

كشف محمد حلمي المدير الفني للزمالك عن أسباب استبعاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" من مواجهة اتحاد الشرطة اليوم السبت، والتي فاز بها الفريق الأبيض 3-2.

ولم يدخل شيكابالا قائمة المباراة.

وقال حلمي عقب المباراة للصحفيين: "استبعدنا شيكابالا بسبب عدم حضور معسكر 6 أكتوبر، رغم أن المعسكر كان مفيدا له".

وأوضح "شيكابالا انضم لنا متأخرا بسبب ظروف صحية، لكنني ألوم عليه لأنه كان يجب أن يتمتع بالعزيمة الكافية وألا يهدر وقتا من أجل العودة سريعا للعب".

وأشار حلمي إلى أن شيكابالا خاض مرانا منفردا اليوم مع ماركو مدرب الأحمال، وأدى بشكل جيد.