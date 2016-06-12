محمد حلمي: سعيد بـ ' قرصة ودن ' الزمالك أمام الشرطة.. وشكرا ريكو

"سعيد بما حدث".. هكذا عقب محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك عقب نجاح اتحاد الشرطة في تسجيل ثنائية وتصعيب المباراة على فريقه.

الزمالك فاز على الشرطة بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ31 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ووصلت النتيجة لثلاثية نظيفة لكن تراجع أداء الزمالك وخطف الشرطة هدفين متتاليين جعلا المباراة متوترة في نهايتها.

وقال محمد حلمي: "سعيد بما حدث من "قرصة ودن" أمام الشرطة".

وأوضح في تصريحات عبر قناة الحياة عقب المباراة "درس قوي وجيد للاعبين. الكرة ليس لها كبير ومن الممكن أن تتغير نتيجة أي مباراة في أي وقت".

وواصل "حدث هدوء من اللاعبين بسبب ضمان الفوز ولذلك استقبلنا هدفين وأصبحت المباراة أصعب. ولكن في النهاية حققنا الفوز".

وتطرق محمد حلمي في حديثه عن صلاح ريكو لاعب الشرطة المرتبط بالانتقال إلى الزمالك قائلا: "أشكره على أدائه وأشكر كل لاعبي اتحاد الشرطة والجهاز الفني على المباراة".

وأتم "كل لاعب يلعب في فريق ما لا بد أن يقاتل من أجل قميص فريقه. وهذا ما حدث".

وتأكد هبوط اتحاد الشرطة رسميا للدرجة الثانية، بينما رفع الزمالك رصيده للنقطة 66 بفارق خمس نقاط عن الأهلي الذي يواجه المصري يوم الأثنين في استاد برج العرب.