أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - مؤتمر هاني رمزي: أثبتنا أن الزمالك ' فريق فاضي '

Google+ Print
بالفيديو - مؤتمر هاني رمزي: أثبتنا أن الزمالك ' فريق فاضي ' بالفيديو - مؤتمر هاني رمزي: أثبتنا أن الزمالك ' فريق فاضي '

انتقد هاني رمزي المدير الفني لاتحاد الشرطة أداء منافسه الزمالك في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأبيض 3-2 في الدوري.

وتأكد هبوط الشرطة رسميا للدرجة الثانية، بعدما فشل في إكمال العودة أمام الزمالك الذي كان متقدما 3-0.

وقال رمزي في المؤتمر الصحفي: "أعضاء مجلس إدارة الزمالك قالوا إن الشرطة فريق فاضي، ولكننا أثبتنا العكس وأننا أقوى وأن الزمالك هو الفريق الفاضي".

وأتبع "انتظرت أداء أفضل من الزمالك، ولكن الأداء الذي رأيته منهم لا يرتق للجيد واعتمد على مهارة مصطفى فتحي وكهربا فقط دون جمل فنية".

وكان وائل القباني المدرب المساعد للشرطة قد كشف لـFilGoal.com عن تفاصيل الأزمة التي وقعت مع شريف منير حسن عضو مجلس إدارة الزمالك. ( اقرأ تصريحاته )

وهاجم رمزي أيضا حكام المباراة واتهمه بالتحامل على الشرطة.

وأوضح "هذه أول مرة أرفض فيها مصافحة الحكم لأنه تحامل على الشرطة، ولم يكن عادلا في المباراة".

وأتم "الحكم عطل هجماتنا كثيرا".

شاهد التصريحات من هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»