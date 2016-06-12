بالفيديو - مؤتمر هاني رمزي: أثبتنا أن الزمالك ' فريق فاضي '

انتقد هاني رمزي المدير الفني لاتحاد الشرطة أداء منافسه الزمالك في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأبيض 3-2 في الدوري.

وتأكد هبوط الشرطة رسميا للدرجة الثانية، بعدما فشل في إكمال العودة أمام الزمالك الذي كان متقدما 3-0.

وقال رمزي في المؤتمر الصحفي: "أعضاء مجلس إدارة الزمالك قالوا إن الشرطة فريق فاضي، ولكننا أثبتنا العكس وأننا أقوى وأن الزمالك هو الفريق الفاضي".

وأتبع "انتظرت أداء أفضل من الزمالك، ولكن الأداء الذي رأيته منهم لا يرتق للجيد واعتمد على مهارة مصطفى فتحي وكهربا فقط دون جمل فنية".

وكان وائل القباني المدرب المساعد للشرطة قد كشف لـFilGoal.com عن تفاصيل الأزمة التي وقعت مع شريف منير حسن عضو مجلس إدارة الزمالك. ( اقرأ تصريحاته )

وهاجم رمزي أيضا حكام المباراة واتهمه بالتحامل على الشرطة.

وأوضح "هذه أول مرة أرفض فيها مصافحة الحكم لأنه تحامل على الشرطة، ولم يكن عادلا في المباراة".

وأتم "الحكم عطل هجماتنا كثيرا".

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