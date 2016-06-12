250 مليوناً تكلفة مشروع الصرف الصحي في كلباء

كشف محمد عبدالله الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء لـ«البيان» عن جملة مشاريع جديدة ستشهدها مدينة كلباء في القريب العاجل، تستهدف البدء في المرحلة الأولى من تمديد شبكة الصرف الصحي بالمدينة، وتعبيد طرق داخلية في كل من حي الجامعة ومنطقة القلعة، ومربع 19 ومنطقة الساف، فضلاً عن مبادرة المجلس في تركيب إشارات ضوئية لأول مرة في شوارع كلباء وإضافة عدد من المطبات الصناعية.

وتفصيلاً تحدث الزعابي عن الاعتماد النهائي لمشروع الصرف الصحي بمدينة كلباء بتكلفة إجمالية تبلغ 250 مليون درهم لأعمال المرحلتين، وذلك بتوجيهات حكيمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويعد المشروع من أهم مشاريع البنية التحتية للمدينة، حيث أنجزت دائرة الأشغال العامة بإمارة الشارقة كل التصاميم الهندسية المتعلقة بالمشروع، وهم على استعداد كامل للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال الأيام المقبلة.

شبكة صرف صحي

وتتضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع إنشاء نظام الصرف الصحي في المنطقة الساحلية للمدينة والممتدة من منطقة حطين وحتى منطقة خوركلباء بطاقة استيعابية للمحطة تقدر بـ 5700 متر مكعب يومياً وذلك بأحدث المواصفات العالمية.

موضحاً أن هذا المشروع سيسهم بشكل فعال في توفير بنية تحتية مستدامة، تواكب التوسع العمراني والنمو السكاني المتزايد في مدينة كلباء، وتعكس مدى حرص واهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي وجه بتنفيذ المشروع الذي من شأنه أن يوفر الحياة الكريمة لسكان الإمارة، ويحافظ على البيئة والصحة العامة والسلامة بالتقليل من نسب مياه الصرف الصحي المنقولة بوساطة الصهاريج.

المرحلة الأولى

وحسب التقارير الصادرة من دائرة الأشغال العامة بالشارقة حول المشروع فإن المرحلة الأولى ستشمل تمديد شبكات الصرف الصحي عبر الطرق الرئيسة بالمناطق المجاورة للبحر والمحيطة بحي الجامعة بكلباء بطول 10 كم، وإنشاء شبكة صرف صحي للمناطق الداخلية بطول 55 كم، إضافة إلى إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بطاقة استيعابية 750 ألف غالون يومياً مع إنشاء 3 محطات ضخ تصل بتلك المحطة.

وتخدم المرحلة الأولى من المشروع مناطق خور كلباء والنغالة والبردي والعود والسدرة والقادسية وحطين والخوير والمحطة والدرويشية، وتتضمن مناطق سكنية وحدائق ومحال تجارية وأماكن خدمية للصيادين، أما المرحلة الثانية فمن المنتظر أن تخدم منطقة مربع 19 ومنطقة الساف وحي البحيرة والمربع 20 ومنطقة القلعة وغيرها من الأحياء.

حماية بيئية

وسيؤمن المشروع الحماية البيئية للمنطقة بالتخلص من خزانات تجميع مياه الصرف الصحي وبإزالة الخزانات سيتم التخلص من شاحنات شفط المياه العادمة بمعدل ما سيؤدي إلى تقليل الازدحام الناتج عن تحركها في المدينة وتوفير التكاليف الحالية على الملاك، إضافة إلى إعادة تدوير المياه وتنقيتها للاستفادة منها في الري.

تعبيد طرق داخلية

وأشار رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء إلى أن ملف الطرق الداخلية في كلباء يجد كل الاهتمام من المجلس البلدي، حيث يتم إجراء دراسة ميدانية شاملة حوله، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، وتبين وجود طرق داخلية بحاجة عاجلة للتعبيد في مناطق حي الجامعة ومنطقة القلعة ومربع 19 ومنطقة الساف، وستبدأ تلك المشاريع مع شهر يونيو القادم كما سيتم رصف وتركيب «الانترلوك» في المناطق الرملية الفاصلة بين شارع الكورنيش والدوائر المحلية الواقعة قبالة سواحل المدينة، فمن المقرر رصف المساحة الممتدة من مبنى البريد وحتى مراكز الناشئة للطفل على شارع الكورنيش.

بالإضافة إلى مباشرة بلدية المدينة في تسوية ودفان الطرق الداخلية لمناطق الساف والبراحة والمفرق.