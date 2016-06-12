أخبار لبنان.. الحريرى يقر بوجود أزمة بتيار المستقبل تستدعى المواجهة

أقر رئيس تيار المستقبل اللبنانى سعد الحريرى، بأن هناك أزمة فى تيار المستقبل تستدعى صراحة فى المواجهة وأمانة فى التقييم وجرأة فى المحاسبة ، مؤكدا أنه مسئول مسئولية كاملة عن المسار السياسى للتيار منذ تسلمه زمام القيادة بعد اغتيال والده رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريرى ، إلى الشوط الأخير من الانتخابات البلدية التى شهدت تراجعا للتيار فى العديد من المناطق.

وقال الحريرى ، فى كلمة على مأدبة إفطار أقامها ، " بيت تيار المستقبل أصابته شظايا نتائج الانتخابات البلدية ، ولم ينج من سيل الحملات والمقالات والتمنيات بكسر شوكة آل الحريرى ، وإن الشامتين يراهنون على تصدع جدران هذا البيت وانهياره على رؤوس أصحابه ، وإنى أرى أن ثمن غيابى عن بيروت كان باهظا جدا ، لكننى لن أنحنى أمام أى عاصفة مهما اشتدت".

وطمأن أنصاره بأن "بيت المستقبل الذى أصابته شظايا نتائج الانتخابات البلدية ثابت الأركان والأساسات ، وأن تيار رفيق الحريرى يستحيل أن يسقط ، لا بالضربة القاضية ولا بالنقاط ، ولن نعطى أيا كان فرصة لتزوير مسيرة رفيق الحريرى والتلاعب فيها".

وقال " وأمامكم أعلن أنا سعد رفيق الحريرى رئيس تيار المستقبل أننى مسئول مسئولية كاملة عن المسار السياسى للتيار وللحريرية الوطنية منذ تسلمى زمام القيادة بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريرى ، إلى الشوط الأخير من الانتخابات البلدية ، وأؤكد أن خياراتى فى الحوار مع حزب الله كانت بهدف تجنيب لبنان الأزمات الداخلية ، ومنع استخدام السلاح فى الصراعات الداخلية".

وعن قيامه بزيارة الرئيس السورى بشار الأسد قبل الأزمة السورية والتى تنتقد من قبل البعض فى الأوساط السنية اللبنانية ، قال الحريرى " أنا المسؤول فى ذاك الوقت أنى مشيت بإرادتى وعقلى وقناعتى بالمبادرة السعودية للمصالحة العربية الشاملة ، على أساس أن يكون لبنان أول مستفيد من هذه المصالحة ، لأن السعودية لم ترد ولا تريد للبنان إلا الخير والاستقرار ، وقد قامت بالمستحيل لحماية بلدنا من الفتنة".