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تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ينظم وقفة لإنهاء الانقسام

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تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ينظم وقفة لإنهاء الانقسام تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ينظم وقفة لإنهاء الانقسام
دعا تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، الجماهير الفلسطينية لإعلاء صوتها فى كل المحافل المحلية والعربية والدولية لتشكيل الضغط الشعبى اللازم لإنهاء الانقسام والبدء الفورى لتنفيذ المصالحة وإنهاء حالة التجاهل للمعاناة الشعبية التى تحولت لقنابل موقوتة محيطة بالشعب الفلسطينى.

وأكد التجمع فى بيان صحفى أن الجميع يحتمل مسئولية استمرار الانقسام الفلسطينى الذى يطل على الفلسطينى فى ذكراه التاسعة منتصرًا، وينتقص من كرامة الفلسطينيين الوطنية ويزيد من معاناتهم اليومية ليفقدهم هيبتهم وعدالة قضيتهم ووحدة أراضيهم، مستغلاً الإحباط الشعبى والصمت السياسى.

وتابع تجمع الشخصيات الفلسطينية فى بيانه: "مرت علينا سنوات من البؤس والشقاء، سنوات بغيضة حملت فى طياتها نار الحقد والفرقة، تغذى الزمن يوما بعد يوم، فكلنا شركاء مع الجميع عن استمرار المعاناة والشقاء، والساكت عن قول الحق يستفيد من استمرار الانقسام."

وأكد التجمع أن تسبب الانقسام فى شرخ القضية الفلسطينية وتجاهل تضحيات الشهداء وصمود الأسرى بعد أن أصبحت إداراته من الجميع واقعًا تركه الجميع يسير منفردًا، داعيًا لتوحيد جهود كل الأطراف وكل التوجهات لتوحيد قرار السلم والحرب لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى فى الوطن والشتات وترتيب البيت الداخلى.

ووضع تجميع الشخصيات الفلسطينية المستقلة نقاط تضمن إنجاز المصالحة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى ورأب الصدع الذى تسبب فى تصدع القضية الفلسطينية.

وأكد رئاسة وقيادة وسكرتارية ولجان تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة فى الوطن والشتات أنها فى حالة حراك وطنى دائم ومستمر مع الجميع حتى تحقيق المصالحة، ولن تثنيهم الإحباطات والتجاهل المفروض على تحقيقها لأنها تمتلك العزيمة اللازمة وسنورثها لغيرنا حتى ينهى الانقسام.


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