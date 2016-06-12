خصم 3 أيام من أطباء وحدة "ميت بشار" بالشرقية لتغيبهم وتعطل الأجهزة

قرر الدكتور محمد سرحان وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خصم 3 أيام لأطباء من الوحدة الصحية التابعة لقرية ميت بشار التابعة لمركز منيا القمح، لتغيبهم عن العمل والتقصير فى العمل، كما رصد تعطل الأجهزة الطيبة منها وحدة الأسنان متوقفة منذ 6 أشهر.

كان وكيل الوزارة، قد قام بالمرور المفاجئ على وحدة صحة الأسرة بميت بشار التابعة لإدارة منيا القمح الصحية يرافقه الدكتور محيى الدين عزت مدير عام الرعاية الأساسية والشئون الوقائية بالمديرية وذلك اليوم السبت، حيث تفقد سير العمل بالوحدة.

وأعرب وكيل الوزارة عن استيائه لسوء حالة الوحدة وعدم انضباط الأطباء وتغيب ثلاثة منهم عن العمل فقرر وكيل الوزارة مجازاتهم بخصم ثلاثة أيام من راتبهم، وتلاحظ أثناء المرور تعطل وحدة الأسنان منذ 6 أشهر وعدم التحرك السريع للإصلاح وتوقف الخدمة بها رغم وجود طبيب أسنان.

وقرر تشكيل لجنة لفحص جميع أجهزة الأسنان بالإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة الإصلاح وتقديم الخدمة للمواطنين وافق على توفير طبيبة سيدة لعيادة تنظيم الاسرة تلبية لمطلب الأهالى، وتوفير الأدوية الناقصة.

وكلف طبيب الوحدة بإعداد طلبية عاجلة لصرف النواقص لتوافرها بمخزن الإمداد الدوائى بالمديرية وتلاحظ ضعف إشراف طبيب أول الوحدة وقرر وكيل الوزارة إعطاءه مهلة شهرًا لتلافى السلبيات العديدة الموجودة بالوحدة وإلا سيتم استبعاده.

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