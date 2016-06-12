ما هو العمل الذي سيجمع احلام بـ جو رعد؟

عاد الفنان جو رعد من الهند حيث رافق الفنانة أحلام في رحلة عمل ستثمر قريبا عن مفاجأة فنية.

ومع بداية شهر رمضان المبارك، قام جو باطلاق مسابقة على حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي على ان يقدم للفائز هدية قيمة في نهاية الشهر الفضيل.

نذكر ان لحن هذا الدعاء للملحن رضا حمدي، كلمات نبيل الفكهاني و تسجيل حسام الصعبي.

لمشاهدة الدعاء و المسابقة على الروابط التالية:

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