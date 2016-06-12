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شمس: برنامج رامز جلال عنصري ومثير للغثيان

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الأحد 12-06-2016 00:17

يبدو ان الفنان المصري رامز جلال، لن ينجوّ من انتقادات الفنانين العرب في برنامجه الرمضاني "رامز بيلعب بالنار". فبعد الهجوم الذي شنته عليه الفنانة أصالة قبل أيام متهمة إياه، ببهدلة الفنانين الذين يقعون ضحايا لمقالبه في البرنامج، جاء دورالفنانة شمس هه المرة، التي إتهمته بالعنصرية بسبب حلقة الأمس التي سخر فيها من أصحاب الوزن الزائد، وذلك على خلفية إستضافته للفنانتين دينا محسن وشيماء سبيت.

شمس غردت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" موجهة كلامها لرامز جلال، وقالت "رامز انت وزملائك اذا بتحب تتمسخر عليهم هذا شي راجعلك. بس إنت بتعليقاتك العنصرية بتهين كل اصحاب الوزن الزائد وهذي عنصرية".

وتابعت في تغريدة ثانية:"ولا مرا أذكر أني تفرجت على أي برنامج يفزع قلوب الناس تحت غطاء خفة الدم. اليوم بالصدفة تفرجت وحاسة بغثيان ان فيه ناس كذا".

 

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