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بالفيديو: التريلر الأول لفيلم "من 30 سنة" يجمع السقا ومنى زكي وميرفت أمين ونور

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الأحد 12-06-2016 00:24

أطلقت شركة تالنت ميديا برودكشن التريلر الأول لفيلم "من 30 سنة" الذي يقوم ببطولته السقا ومني زكي وشريف منير، والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الفطر، بمشاركة عدد كبير من نجوم السينما المصرية.

الفيلم الذي حمل سابقا اسم "هتقتل تسعة" وتم تعديله ليصبح من 30 سنة، أحمد السقا، منى زكي، وميرفت أمين، وشريف منير، واللبنانية نور، وصلاح عبدالله، وأحمد فهمي، وسليمان عيد، وجميلة عوض، وقصة وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج منظم الحفلات وليد منصور .

ويظهر في البرومو أحمد السقا وهو يتحدث عن العائلة التي تجمعه بأبطال العمل، ويحاول السقا في الإعلان الابتعاد عن عائلة بسبب وجود لعنة تصيبهم بسبب التجارة في السلاح، ويتوالى بعده ظهور نجوم العمل نور اللبنانية وشريف منير ومنى زكي وميرفت أمين وأحمد فؤاد سليم.

شاهد التريلر الأول للفيلم المنتظر "من 30 سنة"

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سيدتي

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