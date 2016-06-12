طارق سويد: هاشتاغ "الصدمة" الأول على تويتر عالميا

أشار طارق سويد أنه لم يعان من مشكلة الإنتقال من تقد يم برنامج خاص به الى المشاركة في تقيم برنامج "الصدمة" الذي يقوم على مجهود مجموعة من الأشخاص، وتقتصر إطلالته فيه على 10 دقائق فقط، خلال كل حلقة، وأضاف" عندما عرض علي المشاركة لم أتردد على الإطلاق لأن البرنامج يشبهني. لدي فكرة عن هذا النوع من البرامج وشاهدت برنامج أجنية شبيهة به، وكنت أحلم بتقديم برنامج مماثل لكن المحطات اللبنانية، لم تتحمس لها".

وعن السبب الذي جعل شركة الإنتاج تتواصل معه دون سواه من المقدمين، أجاب "لا أعرف. ربما لأنني أشبه الناس ولا أطل لكي أظهر ثقافتي أو نجوميتي، عدا عن أن القضايا الإنسانية واضحة جداً في المسلسلات التي كتبتها، منذ أن نضجت فكريا وفنياً.

عن سبب النجاح المدوي الذي يحققه البرنامج، أجاب" أنا لم أتوقعه ولكنني تمكنت من تفسيره بسهولة. الوطن العربي تعب من القتل والدم والإجرام والحرب، ولذلك صار الناس يبحثون عن إبراز الخير والإنسانية الموجودة في دواخلهم. لا يمكن تخيل عدد الأشخاص الذين يحمّلون الفيديوهات الخاصة بالبرنامج على مواقع التواصل الإجتماعي، لأنه يفوق كل التوقعات، وهاشتاغ برنامج "الصدمة" هو الأول على "تويتر" عالمياً، ويتابعه الناس من كل الجنسيات. حتى من لا يفهون اللغة العربية، فهم يفهمون مضمون الحلقة من خلال ما يشاهدونه عند عرض المشهد".

وعن رأيه بمضمون البرنامج الإجتماعي والإنساني الذي يختلف عن السائد الذي نشاهده في برامج الكاميرا الخفية، قال سويد " لو كانت فكرة البرنامج تقوم على ما نشاهده في برامج الكاميرا الخفية السائدة، لما كنت قبلت به. كنت متأكداً أن المواضيع في البرنامج ستكون إجتماعية، وأنه يحمل رسالة في مضمونه. الناس فهموا منذ الحلقة الأولى أننا لا نقدم كاميرا خفية، وهذا شيء جميل جداً".

وعما إذا كان نجاح البرنامج، يمكن أن يضمن إستمرارية عرضه إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، أجاب" ما أنا متأكد أنه لن يكون موسماً واحداً، لأن البرنامج يحقق نسبة مشاهدة عالية جداً. في الـ "أم بي سي" راهنوا على البرنامج وكسبوا الرهان، وأنا أود أن أشكرهم لأن البرنامج إنساني. فكرة البرنامج ليست جديدة، ونحن لا ندعي عكس ذلك، كما انني أريد أن أشير بأنني توليت شخصياً مهمة تدريب الممثلين الذين تعمدت أن يكونوا من الوجوه غير المعروف، وكتابة المشاهد الدرامية وتقديم البرنامج في الفقرات التي تخص لبنان".

عن نسبة متابعة البرنامج في لبنان، أجاب" هو متابع بشكل غير طبيعي، مع أنه يعرض على محطة غير لبنانية، والفضل في ذلك للصحافة و"الغروبات" على "فايسبوك" لأنهم يحملون الحلقات، وأقل صفحة في لبنان تضم 5 ملايين مشاهد للحلقة الواحدة. وبصراحة أنا لم أتوقع أن يحصل ذلك".

طارق سويد أشار إلى أنه ترك محطة"OTV" والبعض إعتبر عندما قبلت بالعرض أنه خطوة إلى الوراء، حتى المقربين مني.

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