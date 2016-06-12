بالفيديو: دموع النجم أحمد زاهر من أسد هاني رمزي تتصدر تويتر

رغم أن الأنظار كلها تتجه لبرنامج رامز بيلعب بالنار باعتباره برنامج المقالب الأول في شهر رمضان، الا أن دموع النجم الممثل أحمد زاهر منحت زميله الممثل هاني رمزي الكثير من الاهتمام ، ليحتل صدارة التريند المحلي بموقع تويتر ببرنامجه الجديد "هاني في الأدغال".

أحمد زاهر وقع ضحية مقلب زميله هاني رمزي، بعدما أوهمه فريق الإعداد باختياره للقيام برحلة ترفيهية في الأدغال بجنوب أفريقيا لتنشيط السياحة، ويبدو أنه شعر بالخطر قبل أن يبدأ الجولة فلم يركب السيارة الا بعدما تأكد من أن الرحلة آمنة خاصة وانه يخاف من الحيوانات، ولكنه احتجز داخل سيارته بإحدى الغابات بعد تعطلها المفاجئ وفقا لسيناريو المقلب، وأكل أحد الأسود سائقه، بينما هاجمته أسود أخرى.

وخلال المقلب حاول زاهر الخروج من السيارة إلا أن أسد عملاق حاول الانقضاض عليه، فأصيب بحالة من الذعر، تضاعفت مع اكتشافه وجود ثعبان داخل السيارة فاضطر إلى الصعود فوق السيارة هربًا من الأسد والثعبان إلي أن جاءت سيارة لإنقاذه، وفي هذه اللحظة ظهر له الفنان هاني رمزي وفريق العمل ليذكره بأن هذا هو المقلب الثاني معه.

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