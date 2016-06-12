أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هل يتخلى توم كروز عن ابنته بعد قطيعة سنتين ونصف؟

Google+ Print

الأحد 12-06-2016 00:45

كشفت صحيفة In Touch Weekly الأمريكية ان آخر لقاء بين النجم العالمي توم كروز Tom Cruise وابنته سوري Suri ابنة العشر سنوات، كان منذ ألف يوم أي ما يزيد عن سنتين ونصف، حتى انه لم يتصل بها هاتفياً طيلة هذه المدة.

وكشف مصدر مقرب من الممثل انه اعتمد التزاماته المهنية كذريعة لكن الحقيقة أن سوري لم تعد تعني له شيئاً.

وأكد المصدر ذاته أن السبب الحقيقي وراء ترك كروز لابنته هو اعتناقه أفكار الساينتولوجيا، التي تشجع مَنْ يتبعها على قطع علاقته بأفراد عائلته، مضيفاً ان توم "يأكل ويتنفس وينام الساينتولوجيا".

وذكرت الصحيفة عينها ان اهتمام بطل سلسلة " Mission Impossible" الشهيرة أصبح متسمراً حول الساينتولوجيا، وهي مجموعة ذات فلسفة دينية ومعتقدات خاصة، تهدف إلى تقييد الإنسان في علاقاته مع محيطه، ما يجنبه الوقوع في أخطاء تسببها خصائصه الإنسانية.

 

توم كروز يخذل ابنته سوري

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي