هل يتخلى توم كروز عن ابنته بعد قطيعة سنتين ونصف؟

كشفت صحيفة In Touch Weekly الأمريكية ان آخر لقاء بين النجم العالمي توم كروز Tom Cruise وابنته سوري Suri ابنة العشر سنوات، كان منذ ألف يوم أي ما يزيد عن سنتين ونصف، حتى انه لم يتصل بها هاتفياً طيلة هذه المدة.

وكشف مصدر مقرب من الممثل انه اعتمد التزاماته المهنية كذريعة لكن الحقيقة أن سوري لم تعد تعني له شيئاً.

وأكد المصدر ذاته أن السبب الحقيقي وراء ترك كروز لابنته هو اعتناقه أفكار الساينتولوجيا، التي تشجع مَنْ يتبعها على قطع علاقته بأفراد عائلته، مضيفاً ان توم "يأكل ويتنفس وينام الساينتولوجيا".

وذكرت الصحيفة عينها ان اهتمام بطل سلسلة " Mission Impossible" الشهيرة أصبح متسمراً حول الساينتولوجيا، وهي مجموعة ذات فلسفة دينية ومعتقدات خاصة، تهدف إلى تقييد الإنسان في علاقاته مع محيطه، ما يجنبه الوقوع في أخطاء تسببها خصائصه الإنسانية.

توم كروز يخذل ابنته سوري