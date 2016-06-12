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تاجر دواجن يطعن زميله لاختلافهما على البيع فى الإسماعيلية

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تاجر دواجن يطعن زميله لاختلافهما على البيع فى الإسماعيلية تاجر دواجن يطعن زميله لاختلافهما على البيع فى الإسماعيلية
طعن تاجر دواجن زميله بالسكين بسبب الخلاف على البيع بسوق فنارة الأسبوعى بمركز فايد بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود إشارة من مستشفى فايد المركزى بوصول المصاب "أحمد .ع .م" 45 سنة تاجر دواجن مقيم فنارة ـــ دائرة المركز مصابًا بـ(جرح نافذ بالبطن وخروج أجزاء من الأمعاء) ولا يمكن استجوابه إثر التعدى عليه من آخرين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بالسوق الأسبوعى بين المجنى عليه وزميله "علاء.ش.م" 31 سنة تاجر دواجن مقيم سرابيوام ــ دائرة المركز.

وأكدت التحريات حدوث الواقعة لاختلافهما على ثمن بيع الدواجن قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بآلة حادة وإحداث ما به من إصابات، حيث تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردده أسفرت إحدها عن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "سكين" والمستخدمة فى الواقعة وعليها آثار الدماء، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة دفاعًا عن النفس، تم التحفظ على المتهم والسلاح الأبيض وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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