برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 12 يونيو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى ..

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى ..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>ما تخشى خسارته فى العمل هو ما ستخسره خلال الأيام المقبلة، بسبب إصرارك على التعامل بطريقة خاطئة مع كل المتغيرات التى حدثت فى العمل مؤخراً، عليك كذلك أن تتعرف كيف يمكن أن تدير الأزمة بحكمة وصبر.>يتوقع أن تكون هناك مقابلة قريبة مع الحبيب، تعرف من خلالها أنك كنت خاطئ فى حكمك عليه خلال الأيام الماضية، كذلك يجب أن تهتم به وتتعامل معه بطريقة أكثر لطف من المعتاد، كذلك عليك أن تفكر فى خطة مستقبلية محكمة لتتعامل بها معه خلال الفترة المقبلة.>صحتك فى الفترة الأخيرة كانت غير جيدة على الإطلاق، خصوصاً بعد أن كنت تسعى إلى العمل بأقصى جهدك، ولكن عليك أن تهتم بها أكثر من ذلك، وتحصل على إجازو من العمل فى أسرع وقت ممكن.>يتوقع أن تكون هناك بعض الاختلافات سواء على مستوى حياتك الخاصة أو العامة، ولكن عليك أن تعرف كيف ممكن أن تدير أمورك بشكل جيد حتى لا تتورط فى أى أزمة.