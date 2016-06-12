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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 12 يونيو 2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 12 يونيو 2016 برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 12 يونيو 2016

على الصعيد المهنى ..


>ما تخشى خسارته فى العمل هو ما ستخسره خلال الأيام المقبلة، بسبب إصرارك على التعامل بطريقة خاطئة مع كل المتغيرات التى حدثت فى العمل مؤخراً، عليك كذلك أن تتعرف كيف يمكن أن تدير الأزمة بحكمة وصبر.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى ..


>يتوقع أن تكون هناك مقابلة قريبة مع الحبيب، تعرف من خلالها أنك كنت خاطئ فى حكمك عليه خلال الأيام الماضية، كذلك يجب أن تهتم به وتتعامل معه بطريقة أكثر لطف من المعتاد، كذلك عليك أن تفكر فى خطة مستقبلية محكمة لتتعامل بها معه خلال الفترة المقبلة.

على الصعيد الصحى..


>صحتك فى الفترة الأخيرة كانت غير جيدة على الإطلاق، خصوصاً بعد أن كنت تسعى إلى العمل بأقصى جهدك، ولكن عليك أن تهتم بها أكثر من ذلك، وتحصل على إجازو من العمل فى أسرع وقت ممكن.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع أن تكون هناك بعض الاختلافات سواء على مستوى حياتك الخاصة أو العامة، ولكن عليك أن تعرف كيف ممكن أن تدير أمورك بشكل جيد حتى لا تتورط فى أى أزمة.

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مصر 365

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