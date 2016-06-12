برج القوس حظك اليوم الأحد 12/6/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>لمواليد برج القوس قد تمر بعدد من المشاكل بالصعيد المهنى لكنك ستتخطى هذه المرحلة سريعا، على الصعيد العاطفي:

>حياة برج القوس العاطفية تحتاج الكثير من الدعم و الاصرار على أن تبقى قوية ، فظهور حبيب قديم فى حياتك سيسبب لك الكثير من التوترات ، فعليك أن تكون حذر و تفكر بحكمة . برج القوس على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج القوس أن تحتاج للراحة و ان تاخذ قدر كافى من النوم يوميا، ومن أكثر الأطعمة التى تساعدك على تخفيف الارق مثل الموز واللوز والشوفان. توقعات علماء الفلك لبرج القوس

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن عليك ان تتخلص من عطبيتك وتوترك، واكسر ملل حياتك اليومية بحضور إحدى الحفلات أو السهرات مع اصدقائك.

شبكةعيونالإخبارية

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