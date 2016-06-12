برج القوس حظك اليوم الأحد 12/6/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
>لمواليد برج القوس قد تمر بعدد من المشاكل بالصعيد المهنى لكنك ستتخطى هذه المرحلة سريعا،
على الصعيد العاطفي:
>حياة برج القوس العاطفية تحتاج الكثير من الدعم و الاصرار على أن تبقى قوية ، فظهور حبيب قديم فى حياتك سيسبب لك الكثير من التوترات ، فعليك أن تكون حذر و تفكر بحكمة .
برج القوس على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج القوس أن تحتاج للراحة و ان تاخذ قدر كافى من النوم يوميا، ومن أكثر الأطعمة التى تساعدك على تخفيف الارق مثل الموز واللوز والشوفان.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن عليك ان تتخلص من عطبيتك وتوترك، واكسر ملل حياتك اليومية بحضور إحدى الحفلات أو السهرات مع اصدقائك.