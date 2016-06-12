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برج الميزان حظك اليوم الأحد 12 يونيو 2016

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برج الميزان حظك اليوم الأحد 12 يونيو 2016 برج الميزان حظك اليوم الأحد 12 يونيو 2016

برج الميزان على الصعيد المهنى ..


>تحاول أن تتخلص من كافة الأشياء التى أزعجتك، كذلك عليك أن تعرف أن ما ترغب فى تحقيقه على مستوى عملك يتطلب منك بذل الكثير من الجهد، وهو ما يجب أن تقوم به خلال الفترة المقبلة، كما أنه من الضرورى أن تضع لنفسك خطة مستقبلية

برج الميزان على الصعيد العاطفى


>علاقتك بالحبيب تصل إلى حد الكمال، خصوصاً أنك كنت قادر على الاستماع إليه وتفهم ما يزعجه بعد أن كان يتعرض لأزمة نفسية طارئة، كما أنك قادر دائماً على تقديم الدعم الكامل له وهو ما يجعله يشعر أن الحياة الآن أفضل مما كانت عليه

على الصعيد الصحى ..


>يتوقع أن تكون الفترة المقبلة هى الأفضل لك على مستوى الصحة، كذلك من المفترض أن تتخلص من كسلك وتذهب إلى طبيب الاسنان فى أسرع وقت ممكن حتى لا تندم بعد ذلك

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>أوضاعك جيدة إلى حد كبير، خصوصاً أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى حياتك الخاصة، كما أن علاقتك بالحبيب ستكون هى الأفضل إذا استمعت إلى النصائح.

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مصر 365

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