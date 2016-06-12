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برج العذراء حظك اليوم الأحد 12 يونيو 2016

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برج العذراء حظك اليوم الأحد 12 يونيو 2016 برج العذراء حظك اليوم الأحد 12 يونيو 2016

على الصعيد المهني:


>قد تجد أن يومك رتيبًا بعض الشيء لأنك كنت تعمل على المشروع نفسه منذ فترة طويلة. قد يكون هذا الملل يقتل تقدمك فحاول أن تتخلص منه فى أقرب وقت ممكن ولكن اهتم بأن تكون العلاقة متناغمة مع زملاء عملك لأن واحدًا منهم قد يكون عونًا كبيرًا لك فى إيجاد مخرج بسلام.

على الصعيد العاطفي:


>اليوم محير بالنسبة لك بقدر ما تشعر بالقلق فى العلاقات. سوف تفشل فى فهم الإجراءات والدوافع التى تحرك شريك حياتك. شعور غامض من القلق وعدم الرضا من المرجح أن يثور فى داخلك. تحتاج لأن تعطى نفسك الوقت للعمل على كل شيء.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>إذا كنت تأخذ حذرك من العادات الغذائية اليومية الخاصة بك فأنت ستستمتع بصحة ممتازة. الأطعمة غير المرغوب فيها من ناحية أخرى لا تؤثر فقط على جسمك ولكن أيضا تسبب لعقلك التوتر الشديد. هناك أسلوب حياة أكثر صحة يمكن أن يساعد على إطالة أمد هذا الشعور من اللياقة البدنية بالنسبة لك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>كن صادقا مع نفسك لأن هذه هى الخطوة الوحيدة التى يمكن أن تساعدك فى كل حالة. لا تتردد فى أن تأخذ ما تريده بدلا من التضحية برغباتك فقط من أجل الآخرين.

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مصر 365

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