برج العذراء حظك اليوم الأحد 12 يونيو 2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>قد تجد أن يومك رتيبًا بعض الشيء لأنك كنت تعمل على المشروع نفسه منذ فترة طويلة. قد يكون هذا الملل يقتل تقدمك فحاول أن تتخلص منه فى أقرب وقت ممكن ولكن اهتم بأن تكون العلاقة متناغمة مع زملاء عملك لأن واحدًا منهم قد يكون عونًا كبيرًا لك فى إيجاد مخرج بسلام.>اليوم محير بالنسبة لك بقدر ما تشعر بالقلق فى العلاقات. سوف تفشل فى فهم الإجراءات والدوافع التى تحرك شريك حياتك. شعور غامض من القلق وعدم الرضا من المرجح أن يثور فى داخلك. تحتاج لأن تعطى نفسك الوقت للعمل على كل شيء.>إذا كنت تأخذ حذرك من العادات الغذائية اليومية الخاصة بك فأنت ستستمتع بصحة ممتازة. الأطعمة غير المرغوب فيها من ناحية أخرى لا تؤثر فقط على جسمك ولكن أيضا تسبب لعقلك التوتر الشديد. هناك أسلوب حياة أكثر صحة يمكن أن يساعد على إطالة أمد هذا الشعور من اللياقة البدنية بالنسبة لك.>كن صادقا مع نفسك لأن هذه هى الخطوة الوحيدة التى يمكن أن تساعدك فى كل حالة. لا تتردد فى أن تأخذ ما تريده بدلا من التضحية برغباتك فقط من أجل الآخرين.