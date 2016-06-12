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برج الثور حظك اليوم الأحد 12/6/2016

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برج الثور حظك اليوم الأحد 12/6/2016 برج الثور حظك اليوم الأحد 12/6/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>لمواليد برج الثور أنت محظوظ هذه الفترة على الصعيد المهنى فأنت محط تقدير من قبل جميع من حولك ، فلا تتردد من أبراز قدراتك و مواهبك أكثر ، لا تنسى أن هناك مهام جديدة ستكلف بها هذه الفترة المقبلة فكن فى كامل استعدادك .
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>على الصعيد العاطفي:


>حياة برج الثور العاطفية متوترة لحد كبير ، فعليك أن تخرج من حالة اليأس والحزن التى سيطرت عليك الفترة الأخيرة ، و لا تعطى مساحة كبيرة للطاقة السلبية لكى تدخل حياتك ، أطلب من شريكك أن يشاركك الوصول لحل لتعود حياتكما العاطفية كما كانت حتى لا تصبح العلاقة أكثر اضطرابا وتعقيدا، و أعلم ان الاهتمام اساس أى علاقة ناجحة.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الثور انت تعانى من الاضطرابات بحالتك المزاجية و ذلك منذ فترة عليك ان تتخطى هذه المرحلة بطرق مختلفة سواء بالالتقاء مع عدد من أصدقائك القدامى أو السفر لفترة قصيرة لأحد الأماكن الهادئة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور ان الفترة المقبلة تحمل لك الكثير من المفاجآت فكن على استعداد لتلقيها و كن صبور .
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مصر 365

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