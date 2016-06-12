برج الأسد حظك اليوم الأحد 12/6/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

>لمواليد برج الأسد التزامك فى عملك مهم هذه الفترة واعمل بمقولة "لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد"، ضع خطة يومية للصعيد المهنى تجعلك اكثر تنظيما لوقتك. على الصعيد العاطفي:

>حياة برج الأسد العاطفية ستشهد الكثير من المفاجآت السارة التى قد تجعلك متحمسا لدعم شريكك و جعل العلاقة فى أفضل حال ، فالثقة المتبادلة و الاهتمام الشديد هو ما يجعلكما تسيرا بخطى ثابتة على الصعيد العاطفى . برج الأسد على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الأسد شهر رمضان يعد بمثابة فرصة لك لكى تصبح أكثر تمسكا بالعادات الصحية حتى لا تقع فريسة لاضطرابات المعدة. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد انك ستتعرض لعدد من المشاكل على الصعيد العائلى كونك لا تجيد التعبير عن وجه نظرك وما يدور ببالك.

شبكةعيونالإخبارية

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