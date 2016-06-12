برج الحمل حظك اليوم الأحد 12 يونيو 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

>لقد حصلت على الكثير من المساعدة من زملاء العمل فى الفترة الماضية، وحان الوقت لأن تساعد شخص ما فى العمل اليوم وهذا سوف يجعل وضعك فى مكتبك أفضل كثيرًا ويزيد من شعبيتك فى المكان، رغم أنك قد تعمل لفترة أطول قليلا اليوم، ولكن الأمر يستحق الجهد المبذول. على الصعيد العاطفي:

>هذا هو الوقت المثالى لتكون مع شريك حياتك وأن تمنحه ما يحتاجه من الحب والمودة والاهتمام وتستمع إليه دون أن توجه أى انتقاد له، وتجنب العناد أو نبش الجروح القديمة فى وقت شريكك يشعر بالرومانسية فيه. برج الحمل على الصعيد الصحي:

>تحصل على بعض الأخبار المتعلقة بالصحة الجيدة عن شخص قريب منك. إذا كان لديك أية مخاوف حول صحة أحد أفراد أسرته، سوف تهدئ المخاوف الخاصة بك اليوم. قد يأتى ذلك أيضا عبر علاج لحالته الصحية المزمنة وهذا العلاج يمكن أن يكون فعالا جدا. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>النجوم تقول أن الحب فى الهواء بالنسبة لك اليوم. ابقى عينيك مفتوحة، قد تقابل فارس أحلامك. ومع ذلك، الاعتراف بحبك لفارس أحلامك قد يكون صعبًا عليك.

شبكةعيونالإخبارية

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