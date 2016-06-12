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برج الحوت حظك اليوم الأحد 12 يونيو 2016

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برج الحوت حظك اليوم الأحد 12 يونيو 2016 برج الحوت حظك اليوم الأحد 12 يونيو 2016

على الصعيد المهني:


>أنت فى مزاج غير حاسم اليوم فيما يتعلق اموالك. تميل التأثيرات الكوكبية المتناقضة لسحبك فى اتجاهات مختلفة. تستطيع الخروج للتسوق فى جولة تدفع فيها ثمنًا باهظًا ولكن قد تجد صعوبة فى اتخاذ القرار النهائى فى آخر لحظة. ومثل هذا التردد من المرجح أن يثير غضب الناس القريبة منك.
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>على الصعيد العاطفي:


>كنت جادا جدا فى التفكير بقضايا العلاقة العاطفية الخاصة بك طوال الفترة الماضية، ربما ما تحتاجه أن تكون أكثر مرحًا فى ما يخص علاقتك العاطفية، وأن تكف عن التفكير فى الكثير من التفاصيل وتفسير كل لفتة بأكثر من معنى. علاقتك العاطفية قوية ومتينة وأحيانًا كل ما تحتاجه هو أن تعرف أن الأمور أكثر بساطة مما تظن.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>تعانى من الكثير من المشكلات الصحية المتعلقة بعسر الهضم اليوم، ولكن عليك أن تدرك أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فى الجهاز الهضمى الخاص بك ولكنها تكمن فى القلق والتوتر الذى تعانيه، لذلك سوف تستفيد أكثر إذا كنت تعتمد التمارين العقلية وأساليب التخلص من التوتر وكذلك تمارين التنفس بدلا من تغيير النمط الغذائى الخاص بك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>حذار اليوم مما تقوله حاول أن تزن جملك قبل التحدث. حاول طوال الوقت أن تتحدث إما عن نفسك وأو عن الشخص الذى تتحدث إليه وتمتنع تمامًا عن الحديث عن شخص ثالث فى غيابه لتجنب كل المشكلات.

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مصر 365

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