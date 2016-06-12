حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 12 يونيو 2016

برج الجدى حظك اليوم الأحد 12 يونيو 2016

>برج الجدى على الصعيد المهنى

برج الجدى على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

>أنت قادر على تخطى كافة الأزمات التى تمر بها حاليا فى العمل، لديك ما يسمح لك بأن تدير أمورك بشكل أفضل خلال الأيام المقبلة، كما أنه من المتوقع أن تكون أكثر حكمة من الفترة الماضية خصوصاً أنك اكتسبت خبرات كثيرة.>القلق هو المسيطر عليك فى هذه الفترة، وعلى الرغم من أن الحبيب قدم لك كل الضمانات التى تجعل علاقتكما هى الأفضل إلا أنك بطبعك تبحث عن أى مخاوف، عليك أن تتخلص من كل هذه الأوهام تستمتع بالحياة.>إذا كنت مدخن عليك أن تتوقف الآن عن هذه العادة السيئة بسبب أن هذا سيكون لها تأثير سئ فيما بعد، كذلك يفضل أن تحصل على قسط كافِ من النوم ، لأن حياتك بهذا الشكل تسير بشكل خاطئ.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل لك على مستوى علاقتك بالحبيب، على الرغم من وجود بعض التوترات المتعلقة بالعائلة، إلا أنك دائما قادر على حل كل هذه الخلافات البسيطة.

برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 12 يونيو 2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى ..

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى ..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>



>برج العقرب حظك اليوم الأحد 12/6/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

برج الميزان حظك اليوم الأحد 12 يونيو 2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى ..

برج الميزان على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى ..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>

برج الأسد حظك اليوم الأحد 12/6/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

>

برج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

برج الأسد حظك اليوم الأحد 12/6/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

برج الثور حظك اليوم الأحد 12/6/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

برج الحمل حظك اليوم الأحد 12 يونيو 2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

برج الحوت حظك اليوم الأحد 12 يونيو 2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

برج العذراء حظك اليوم الأحد 12 يونيو 2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

برج القوس حظك اليوم الأحد 12/6/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

حظك اليوم برج الدلو الأحد 12/6/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

حظك اليوم برج السرطان ليوم الأحد 12/6/2016

>حظك اليوم لبرج السرطان:

>حظك لبرج السرطان على الصعيد المهني:

حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>ما تخشى خسارته فى العمل هو ما ستخسره خلال الأيام المقبلة، بسبب إصرارك على التعامل بطريقة خاطئة مع كل المتغيرات التى حدثت فى العمل مؤخراً، عليك كذلك أن تتعرف كيف يمكن أن تدير الأزمة بحكمة وصبر.>يتوقع أن تكون هناك مقابلة قريبة مع الحبيب، تعرف من خلالها أنك كنت خاطئ فى حكمك عليه خلال الأيام الماضية، كذلك يجب أن تهتم به وتتعامل معه بطريقة أكثر لطف من المعتاد، كذلك عليك أن تفكر فى خطة مستقبلية محكمة لتتعامل بها معه خلال الفترة المقبلة.>صحتك فى الفترة الأخيرة كانت غير جيدة على الإطلاق، خصوصاً بعد أن كنت تسعى إلى العمل بأقصى جهدك، ولكن عليك أن تهتم بها أكثر من ذلك، وتحصل على إجازو من العمل فى أسرع وقت ممكن.يتوقع أن تكون هناك بعض الاختلافات سواء على مستوى حياتك الخاصة أو العامة، ولكن عليك أن تعرف كيف ممكن أن تدير أمورك بشكل جيد حتى لا تتورط فى أى أزمة.>تواتيك العديد من الفرص بشكل مفاجئ وتحتاج لأن تقتنصها فى أسرع وقت ممكن حتى لو اضطررت لاتخاذ خطوة جريئة فى حياتك المهنية. التحدى أمامك الآن هو أن تتخذ قرارًا سريعًا لكن فى الوقت نفسه تزن الفرص وتدرسها جيدًا.>حركة الكواكب وراء التدفق الشديد فى الطاقة فى حياتك العاطفية، والتغير المفاجئ لك، قد تجد نفسك تتصور بعدوانية غير مفهومة حتى بالنسبة لك مع شريكك وتواجه حيرة فى كيفية التعامل بالأمر حاول أن تؤجل اية قرارات فى هذه الفترة .>السعادة هى مفتاح الصحة الجيدة والعكس صحيح أيضًا، لذا من المهم أن تنبته لهذا الرابط بين صحتك وسعادتك لتبذل جهدًا كافيًا للعناية بصحتك حاول أن تستكشف ذاتك وتتعرف على أسباب تعاستك من الجذور وبالتوازى تهتم بنفسك وصحتك>بعض الأمور تتأخر بشكل غير متوقع وهذا يجعلك تنزعج إلا أنك ستكتشف فيما بعد أن هذا التأخير كان فى صالحك وسيفيدك جدًا وقد يدفعك هذا لتجربة شيء جديد لإخراج أفضل ما فيك.>تحاول أن تتخلص من كافة الأشياء التى أزعجتك، كذلك عليك أن تعرف أن ما ترغب فى تحقيقه على مستوى عملك يتطلب منك بذل الكثير من الجهد، وهو ما يجب أن تقوم به خلال الفترة المقبلة، كما أنه من الضرورى أن تضع لنفسك خطة مستقبلية>علاقتك بالحبيب تصل إلى حد الكمال، خصوصاً أنك كنت قادر على الاستماع إليه وتفهم ما يزعجه بعد أن كان يتعرض لأزمة نفسية طارئة، كما أنك قادر دائماً على تقديم الدعم الكامل له وهو ما يجعله يشعر أن الحياة الآن أفضل مما كانت عليه>يتوقع أن تكون الفترة المقبلة هى الأفضل لك على مستوى الصحة، كذلك من المفترض أن تتخلص من كسلك وتذهب إلى طبيب الاسنان فى أسرع وقت ممكن حتى لا تندم بعد ذلكأوضاعك جيدة إلى حد كبير، خصوصاً أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى حياتك الخاصة، كما أن علاقتك بالحبيب ستكون هى الأفضل إذا استمعت إلى النصائح.>لمواليد برج الأسد التزامك فى عملك مهم هذه الفترة واعمل بمقولة "لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد"، ضع خطة يومية للصعيد المهنى تجعلك اكثر تنظيما لوقتك.حياة برج الأسد العاطفية ستشهد الكثير من المفاجآت السارة التى قد تجعلك متحمسا لدعم شريكك و جعل العلاقة فى أفضل حال ، فالثقة المتبادلة و الاهتمام الشديد هو ما يجعلكما تسيرا بخطى ثابتة على الصعيد العاطفى .>لمواليد برج الأسد شهر رمضان يعد بمثابة فرصة لك لكى تصبح أكثر تمسكا بالعادات الصحية حتى لا تقع فريسة لاضطرابات المعدة.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد انك ستتعرض لعدد من المشاكل على الصعيد العائلى كونك لا تجيد التعبير عن وجه نظرك وما يدور ببالك.>لمواليد برج الأسد التزامك فى عملك مهم هذه الفترة واعمل بمقولة "لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد"، ضع خطة يومية للصعيد المهنى تجعلك اكثر تنظيما لوقتك.>حياة برج الأسد العاطفية ستشهد الكثير من المفاجآت السارة التى قد تجعلك متحمسا لدعم شريكك و جعل العلاقة فى أفضل حال ، فالثقة المتبادلة و الاهتمام الشديد هو ما يجعلكما تسيرا بخطى ثابتة على الصعيد العاطفى .>لمواليد برج الأسد شهر رمضان يعد بمثابة فرصة لك لكى تصبح أكثر تمسكا بالعادات الصحية حتى لا تقع فريسة لاضطرابات المعدة.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد انك ستتعرض لعدد من المشاكل على الصعيد العائلى كونك لا تجيد التعبير عن وجه نظرك وما يدور ببالك.>لمواليد برج الثور أنت محظوظ هذه الفترة على الصعيد المهنى فأنت محط تقدير من قبل جميع من حولك ، فلا تتردد من أبراز قدراتك و مواهبك أكثر ، لا تنسى أن هناك مهام جديدة ستكلف بها هذه الفترة المقبلة فكن فى كامل استعدادك .>حياة برج الثور العاطفية متوترة لحد كبير ، فعليك أن تخرج من حالة اليأس والحزن التى سيطرت عليك الفترة الأخيرة ، و لا تعطى مساحة كبيرة للطاقة السلبية لكى تدخل حياتك ، أطلب من شريكك أن يشاركك الوصول لحل لتعود حياتكما العاطفية كما كانت حتى لا تصبح العلاقة أكثر اضطرابا وتعقيدا، و أعلم ان الاهتمام اساس أى علاقة ناجحة.>لمواليد برج الثور انت تعانى من الاضطرابات بحالتك المزاجية و ذلك منذ فترة عليك ان تتخطى هذه المرحلة بطرق مختلفة سواء بالالتقاء مع عدد من أصدقائك القدامى أو السفر لفترة قصيرة لأحد الأماكن الهادئة.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور ان الفترة المقبلة تحمل لك الكثير من المفاجآت فكن على استعداد لتلقيها و كن صبور .>لقد حصلت على الكثير من المساعدة من زملاء العمل فى الفترة الماضية، وحان الوقت لأن تساعد شخص ما فى العمل اليوم وهذا سوف يجعل وضعك فى مكتبك أفضل كثيرًا ويزيد من شعبيتك فى المكان، رغم أنك قد تعمل لفترة أطول قليلا اليوم، ولكن الأمر يستحق الجهد المبذول.>هذا هو الوقت المثالى لتكون مع شريك حياتك وأن تمنحه ما يحتاجه من الحب والمودة والاهتمام وتستمع إليه دون أن توجه أى انتقاد له، وتجنب العناد أو نبش الجروح القديمة فى وقت شريكك يشعر بالرومانسية فيه.>تحصل على بعض الأخبار المتعلقة بالصحة الجيدة عن شخص قريب منك. إذا كان لديك أية مخاوف حول صحة أحد أفراد أسرته، سوف تهدئ المخاوف الخاصة بك اليوم. قد يأتى ذلك أيضا عبر علاج لحالته الصحية المزمنة وهذا العلاج يمكن أن يكون فعالا جدا.>النجوم تقول أن الحب فى الهواء بالنسبة لك اليوم. ابقى عينيك مفتوحة، قد تقابل فارس أحلامك. ومع ذلك، الاعتراف بحبك لفارس أحلامك قد يكون صعبًا عليك.>أنت فى مزاج غير حاسم اليوم فيما يتعلق اموالك. تميل التأثيرات الكوكبية المتناقضة لسحبك فى اتجاهات مختلفة. تستطيع الخروج للتسوق فى جولة تدفع فيها ثمنًا باهظًا ولكن قد تجد صعوبة فى اتخاذ القرار النهائى فى آخر لحظة. ومثل هذا التردد من المرجح أن يثير غضب الناس القريبة منك.>كنت جادا جدا فى التفكير بقضايا العلاقة العاطفية الخاصة بك طوال الفترة الماضية، ربما ما تحتاجه أن تكون أكثر مرحًا فى ما يخص علاقتك العاطفية، وأن تكف عن التفكير فى الكثير من التفاصيل وتفسير كل لفتة بأكثر من معنى. علاقتك العاطفية قوية ومتينة وأحيانًا كل ما تحتاجه هو أن تعرف أن الأمور أكثر بساطة مما تظن.>تعانى من الكثير من المشكلات الصحية المتعلقة بعسر الهضم اليوم، ولكن عليك أن تدرك أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فى الجهاز الهضمى الخاص بك ولكنها تكمن فى القلق والتوتر الذى تعانيه، لذلك سوف تستفيد أكثر إذا كنت تعتمد التمارين العقلية وأساليب التخلص من التوتر وكذلك تمارين التنفس بدلا من تغيير النمط الغذائى الخاص بك.>حذار اليوم مما تقوله حاول أن تزن جملك قبل التحدث. حاول طوال الوقت أن تتحدث إما عن نفسك وأو عن الشخص الذى تتحدث إليه وتمتنع تمامًا عن الحديث عن شخص ثالث فى غيابه لتجنب كل المشكلات.>قد تجد أن يومك رتيبًا بعض الشيء لأنك كنت تعمل على المشروع نفسه منذ فترة طويلة. قد يكون هذا الملل يقتل تقدمك فحاول أن تتخلص منه فى أقرب وقت ممكن ولكن اهتم بأن تكون العلاقة متناغمة مع زملاء عملك لأن واحدًا منهم قد يكون عونًا كبيرًا لك فى إيجاد مخرج بسلام.>اليوم محير بالنسبة لك بقدر ما تشعر بالقلق فى العلاقات. سوف تفشل فى فهم الإجراءات والدوافع التى تحرك شريك حياتك. شعور غامض من القلق وعدم الرضا من المرجح أن يثور فى داخلك. تحتاج لأن تعطى نفسك الوقت للعمل على كل شيء.>إذا كنت تأخذ حذرك من العادات الغذائية اليومية الخاصة بك فأنت ستستمتع بصحة ممتازة. الأطعمة غير المرغوب فيها من ناحية أخرى لا تؤثر فقط على جسمك ولكن أيضا تسبب لعقلك التوتر الشديد. هناك أسلوب حياة أكثر صحة يمكن أن يساعد على إطالة أمد هذا الشعور من اللياقة البدنية بالنسبة لك.>كن صادقا مع نفسك لأن هذه هى الخطوة الوحيدة التى يمكن أن تساعدك فى كل حالة. لا تتردد فى أن تأخذ ما تريده بدلا من التضحية برغباتك فقط من أجل الآخرين.>لمواليد برج القوس قد تمر بعدد من المشاكل بالصعيد المهنى لكنك ستتخطى هذه المرحلة سريعا،>حياة برج القوس العاطفية تحتاج الكثير من الدعم و الاصرار على أن تبقى قوية ، فظهور حبيب قديم فى حياتك سيسبب لك الكثير من التوترات ، فعليك أن تكون حذر و تفكر بحكمة .>لمواليد برج القوس أن تحتاج للراحة و ان تاخذ قدر كافى من النوم يوميا، ومن أكثر الأطعمة التى تساعدك على تخفيف الارق مثل الموز واللوز والشوفان.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن عليك ان تتخلص من عطبيتك وتوترك، واكسر ملل حياتك اليومية بحضور إحدى الحفلات أو السهرات مع اصدقائك.>تحتاج إلى قليل من المساعدة فى عملك من الممكن أن تستشير بعض المحيطين من ذوى الخبرة حتى لا تتسبب فى مشاكل غير مقصودة. انتَ تحتاج بشدة إلى وضع جدول زمنى حتى تتمكن من إنجاز عملك فى الوقت المحدد.>قد يعود حبيب أو صديق غائب من فتره ويسبب لك ذلك الكثير من السعادة. علاقتك فى محيط العائلة تعانى من بعض التوتر حاول تخصيص بعض الوقت فى يومك للجلوس معهم ومعرفة أخبارهم.>صحتك البدنية تبدو فى حالة جيدة ولكن مشاعرك الهشة قد تؤثر عليها بالسلب. لا تتردد فى استشارة طبيب نفسى إذا أقتضت الضرورة ولا تهمل الأمر حتى لا يأتى بنتائج صحية سيئة تندم عليها مستقبلا.>تعانى من مجموعة من المشكلات التى لا تستطيع السيطرة عليها حاول أن تتحلى بالهدوء وتفكر بشكل منطقى حتى تمر تلك الفترة المزعجة بسلام لديك القدرة على التغلب على تلك العقبات.>بعد فترات صعبة مرت على ابناء هذا البرج خاصة على المستوى العملى، يعودوا مرة أخرى ليأخذوا أماكنهم الطبيعية، فلا داعى للخوف بشأن مستقبلهم طوال الفترات القادمة فالتوفيق سيكون حليفهم الوحيد .>الحب للأسف سيكون من العوامل السلبية فى هذه الفتلارة، فعلى الرغم من ارتفاع حالتهم المعنوية على كافة الأصعدة، إلا أن الحالة العاطفية ستكون فى قمة توترها .>للأسف من الممكن ان يتعرضون لوعكة صحية لا يدرون ما السبب ورائها ربما يكون نفسى، لكن عليهم أن يحرصوا على تعليمات الطبيب حتى يتخطوا هذه الأزمة.>مزيد من التقدمات على مستوى الحياة العملية، لكن للأسف الحب سيكون من العوامل السلبية التى إذا ما استمعنا إلى مشاكلنا لتراجعنا إلى الخلف.