رسميا.. FDA تصدق على مصل جديد للوقاية من مرض الكوليرا

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA فى العاشر من شهر يونيو الحالى، على طرح مصل جديد للوقاية من الإصابة بمرض الكوليرا الخطير.

ويعرف المصل الجديد باسم فاكسكورا Vaxchora، وهو فعال فى الوقاية من الكوليرا، التى تتسبب فيها سلالة "serogroup O1"، ويصلح للأشخاص البالغين الذين يتراوح عمرهم بين 18 و64 عاما، حيث يحصلون عليه قبل السفر إلى المناطق الموبوءة بالمرض، ويعد "فاكسكورا" هو أول مصل على الإطلاق تصدق عليه FDA للوقاية من الكوليرا.

وتعد الكوليرا من الأمراض الخطيرة التى تنجم عن تناول الطعام أو الشراب الملوث، وتتسبب فيه بكتيريا " Vibrio cholerae "، ويعد الإسهال المائى من أبرز أعراض الكوليرا، وفى بعض الحالات يكون المرض شديدا فيصاب الشخص بقىء وإسهال مستمر، وهو ما قد يعرضه للجفاف، وقد تتعرض حياة الشخص للخطر ما لم يحصل على المضادات الحيوية والسوائل التعويضية.

ويوجد المصل الجديد فى صورة شراب يتناوله الشخص قبل السفر إلى المناطق الموبوءة بالكوليرا بعشرة أيام على الأقل، وتم التأكد من فاعلية وأمان مصل فاكسكورا بعد خضوع 3435 متطوعا للتجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية للغاية، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى: الإرهاق والصداع وآلام البطن والغثيان والقىء وضعف الشهية والإسهال.

من جانبها ذكرت منظمة الصحة العالمية WHO أن هناك عددا من الدول التى تتوطن بها الكوليرا، ويحدث بها أكثر من 100 ألف إصابة بالمرض سنويا، ويجب الحصول على مصل الكوليرا قبل السفر إليها، وتشمل: الهند وإثيوبيا ونيجريا وهاييتى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وكينيا وبنجلاديش.

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