القابضة للمياه: أصلحنا الخط الرئيسى بإمبابة وفيصل وتم تشغيله بنجاح

أكد العميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إصلاح خط المياه الرئيسى المتسبب فى انقطاع المياه، عن مناطق الوراق وإمبابة وجزء من المهندسين وكفر طهرمس وجزء من فيصل، وتشغيله بنجاح ولم يوجد أى انقطاعات بهذه المناطق.

وناشد العميد محيى الصيرفى فى تصريحات تليفزيونية، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التى تبث حاليًا حول انقطاع المياه، مشيرًا إلى أن هناك "توك توك" يجوب المناطق ويبث شائعات حول انقطاع المياه، فيجب عدم تصديق مثل هذه الأمور، التى تجعل المواطنين يلجأون إلى تخزين المياه، ما يجعل حدوث عملية ضغط على الشبكة.

وقال المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك عدم ترشيد للمياه فى شهر رمضان، مشيرًا إلى أن مستوى المياه فى مصر 100%، وسيكون هناك محطات جديدة ببعض المناطق بنهاية العام، تنهى انقطاع المياه تمامًا.

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