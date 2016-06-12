مملكة البحرين تسقط الجنسية عن 3 أفراد من الحرس الوطنى

ذكرت صحيفة الأيام البحرينية أن مرسومًا صدر بإسقاط الجنسية عن ثلاثة أفراد من الحرس الوطنى لتورطهم فى أنشطة تضر بمصالح مملكة البحرين.

وجاء فى المرسوم، أنه بناء على قانون الجنسية البحرينية وتعديلاته وعلى الأخص المادة (10) البند (ج) الذى نص على إسقاط الجنسية عن الشخص إذا تسبب فى الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفًا يناقض واجب الولاء لها، وعلى الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية الانضباطية بالحرس الوطنى، وعلى التقارير الأمنية بشأن تورط ثلاثة أفراد من الحرس الوطنى فى القيام ببعض الأنشطة والتصرفات المتسببة فى الإضرار بمصالح المملكة بواجب الولاء لها، وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: تسقط الجنسية البحرينية عن كل من: خلف أحمد خضر الدخيل ومحمد تراك حمد العواد، وعدنان صالح مسعد قائد عياش.

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