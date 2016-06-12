أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مملكة البحرين تسقط الجنسية عن 3 أفراد من الحرس الوطنى

Google+ Print
مملكة البحرين تسقط الجنسية عن 3 أفراد من الحرس الوطنى مملكة البحرين تسقط الجنسية عن 3 أفراد من الحرس الوطنى
ذكرت صحيفة الأيام البحرينية أن مرسومًا صدر بإسقاط الجنسية عن ثلاثة أفراد من الحرس الوطنى لتورطهم فى أنشطة تضر بمصالح مملكة البحرين.

وجاء فى المرسوم، أنه بناء على قانون الجنسية البحرينية وتعديلاته وعلى الأخص المادة (10) البند (ج) الذى نص على إسقاط الجنسية عن الشخص إذا تسبب فى الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفًا يناقض واجب الولاء لها، وعلى الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية الانضباطية بالحرس الوطنى، وعلى التقارير الأمنية بشأن تورط ثلاثة أفراد من الحرس الوطنى فى القيام ببعض الأنشطة والتصرفات المتسببة فى الإضرار بمصالح المملكة بواجب الولاء لها، وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: تسقط الجنسية البحرينية عن كل من: خلف أحمد خضر الدخيل ومحمد تراك حمد العواد، وعدنان صالح مسعد قائد عياش.

أخبار البحرين.. ناشطة بحرينية تسافر إلى الدنمارك بعد إطلاق سراحها
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365