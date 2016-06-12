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انقطاع مياه الشرب لأكثر من 12 ساعة عن مدينة نجع حمادى يثير غضب الأهالى

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انقطاع مياه الشرب لأكثر من 12 ساعة عن مدينة نجع حمادى يثير غضب الأهالى انقطاع مياه الشرب لأكثر من 12 ساعة عن مدينة نجع حمادى يثير غضب الأهالى
سيطرت حالة من الغضب على أهالى مدينة نجع حمادى على خلفية استمرار انقطاع مياه الشرب عن معظم مناطق المدينة لأكثر من 12 ساعة منذ العاشرة والنصف صباحا حتى كتابة هذه السطور مع عدم إعلان الأهالى بانقطاع مياه الشرب طوال هذه الفترة.

ومن جانبه قال مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا إن الانقطاع جاء نتيجة عطل فى خط الطرد بجوار الكوبرى الجديد تحت الإنشاء بمدينة نجع حمادي وجارٍ العمل على إصلاحه وتم إخطار مجلس مدينة نجع حمادى ليعلن الأهالى عن انقطاع المياه لتدبير احتياجاتهم.

وأفاد عدد من الأهالى بأن انقطاع المياه أدى إلى شلل فى الحياة اليومية لجميع المنازل التى لم تصلها المياه منذ صباح اليوم ولم يتم الإعلان عن قطع المياه عن المدينة ليقوموا بتدبير احتياجاتهم ولا يعرف الأهالى إلى متى يستمر انقطاع المياه، فيما لجأ الأهالى إلى شراء المياه المعدنية بكميات كبيرة ما يعد عبئا على الأهالى فى شهر رمضان الكريم.


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