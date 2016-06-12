محافظ المنوفية: مليون و450 ألف جنيه إضافية لرفع كفاءة مستشفى تلا المركزى

وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، على مقايسة تقديرية بمبلغ (1450000) جنيه ، لتنفيذ أعمال إضافية في عملية ترميم وتطوير مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى تلا المركزى.

وصرحت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأنه تم تحديد الأعمال المطلوبة بالتنسيق مع إدارة مستشفى تلا المركزى بحيث يتم تنفيذها لاستكمال منظومة التطوير بالمستشفي، ورفع كفاءتها بالشكل الذي يضمن تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية كان قد قام بالتنسيق مع وزاره الصحة والسكان لتدبير مبلغ (2.526.500) جنيه لمستشفى تلا المركزى منها مبلغ (1.040.000جنيه) لإحلال وتجديد شبكة الكهرباء بها ومبلغ (1.486.500جنيه ) لتطوير المبنى وإصلاح السقف المعلق بشرفة قسم النساء والتوليد الذي تعرض لانهيار جزئى.

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