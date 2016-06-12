مدير أمن الغربية يتفقد قسم قوات أمن المحلة

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، يرافقه اللواء محمود أبو طالب مساعد المدير لفرقة شرطة المحلة الخدمات الخارجية المعينة لتأمين المنشآت المهمة وتسيير الحركة المرورية بمدينة المحلة.

وعززت مديرية أمن الغربية قسم مرور المحلة بعدد من مجندى الدرجة الثانية للمساهمة فى تسيير الحركة المرورية خاصة أوقات الذروة وتقابل مدير الأمن معهم لرفع الروح المعنوية لهم وراجع الوجبات المنصرفة لهم من إدارة قوات الأمن ونادى ضباط الشرطة بالمحلة وذلك للتأكد من جودة الأصناف ونبه مدير الأمن بحسن معاملة المواطنين والعمل على مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومساعدتهم فى عبور الطريق.

كما قام مدير الأمن بالمرور على قسم قوات أمن بالمحلة لتهنئتهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

>وتفقد المطبخ الخاص بالمجندين وشدد على الاهتمام بنظافة المكان والأدوات المستخدمة في الطهي والتأكيد على جودة الطهى وحسن الطعم والتأكد من سلامة الخضراوات قبل استلامها من الموارد وشدد على ضرورة اتباع الطرق الصحية السليمة فى التعامل مع اللحوم عن طريق إزالة تجميدها قبل الطهى وتفقد الوجبات المنصرفة لهم قبل الإفطــار.

ووجه مدير أمن الغربية المقدم محمد رفعت عبد الرحمن رئيس قسم قوات أمن المحلة بالإشراف والمتابعة الشخصية لوجبات الإفطار والسحور وتمام توزيعها، وعقد مدير الأمن لقاء مع المجندين بقسم قوات أمن المحلة وهنأهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد تكاتف الجميع صفًا واحدًا والقيام بالمسئولية الوطنية لاسيما الظروف الأمنية الراهنة وعدم الالتفات للشائعات المغرضة التى لا هدف لها إلا شق وحدة الصف وضرورة رفع المستوى التدريبي وتطويره بما يتفق والمستجدات الأمنية وعرض ما تقدمه الوزارة من دعم فى شتى المجالات المادية والاجتماعية والمعنوية المجندين.

كما وجه الضباط والأفراد بحسن معاملة المجندين والاهتمام بكافة وسائل للإعاشة (العنابر - دورات المياه - المطابخ - قاعات الطعام) وتوفير الرعاية الصحية للمجندين والتعايش اليومى معهم لحل مشاكلهم الشخصية واحترام حقوق الإنسان وحسن التعامل مع المواطنين أثناء أداء الخدمة الشرطية.

ووجه بصرف مكافأة مالية وشهادة تقدير للمقدم محمد رفعت عبد الرحمن رئيس قسم قوات أمن المحلة والرائد سامح عبد الجواد ضابط بقسم قوات أمن المحلة لالتزامهم بالعمل الجاد والاهتمام بشكاوى المجندين والعمل على حلها ومتابعة نظافة العنابر وقاعة الطعام والاهتمام بالنظافة العامة للمجندين.

بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات التأمين بقريتين بطنطا بعد اشتباكات بين عائلتين

>