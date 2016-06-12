قائد عام شرطة رأس الخيمة يدشن مبادرة "رد الجميل"

دشن القائد العام لشرطة رأس الخيمة اللواء علي بن علوان النعيمي مبادرة " رد الجميل " بحضور كبار الضباط بالقيادة العامة، والتي تعتبر من المبادرات التي ستمتد طيلة شهر رمضان الفضيل بشكل أسبوعي ويشرف عليها العقيد طارق محمد بن سيف مدير مكتب القائد العام، حيث دشن القائد العام للشرطة أولى المبادرات بزيارة العميد متقاعد سالم سعيد العلكيم وتبادل معه أطراف الأحاديث الودية.

وفي ختام الزيارة أهداه القائد العام هدية تذكارية، وسيتم خلال هذا الأسبوع وضمن الجدول المعد زيارة المقدم متقاعد صالح عبد الله أحمد والرائد متقاعد أحمد الجلعة، كما ستتواصل الزيارات لعدد من الضباط المتقاعدين خلال الأسبوع المقبل ولغاية نهاية رمضان.

بدوره، أكد بن علوان اهتمام وحرص القيادة العامة ضمن خطتها الإستراتيجية على مد جسور التواصل مع الإخوة والزملاء المتقاعدين على اختلاف رتبهم، ممن تركوا بصمات مميزة في خدمة الجهاز الشرطي والعمل على رعاية شؤونهم وتوطيد علاقة الترابط والتواصل معهم، مشيراً إلى أن دورهم في دعم وتعزيز أمن الوطن والمجتمع لا ينتهي بانتهاء فترة عملهم وخدمتهم في الجهاز الشرطي بل يمتد للأجيال المقبلة كي يستفيدوا من تجربتهم وخبرتهم أثناء فترة خدمتهم مما يدفع بالجهاز الشرطي إلى التطور والتقدم بهدف حماية مكتسبات الوطن وتعزيز القيم النبيلة في المجتمع وتعزيز الأمن والأمان لهم، وذلك تقديراً للجهود التي بذلوها طيلة فترة عملهم بشرطة رأس الخيمة.