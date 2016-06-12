طيران العراق والتحالف الدولى ينفذان 41 طلعة جوية ضد داعش

نفذ طيران العراق والتحالف الدولى، 41 طلعة جوية متنوعة بمختلف قواطع العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت عملية الإعلام الحربي، بقيادة العمليات المشتركة مساء اليوم السبت أن طيران القوة الجوية نفذت 8 طلعات متنوعة، بينها أربع للنقل والأخريات للاستطلاع.. كما نفذ طيران الجيش 20 طلعة بينها أربع طلعات قتالية و12 للنقل واثنتين لنقل جرحى وأخريين للاستطلاع المسلح والتصوير.

ونفذ طيران التحالف الدولى 13 طلعة جوية قتالية استهدفت داعش فى مناطق (البغدادى والفلوجة والحبانية وحديثة بالأنبار وكسكى والموصل والقيارة بنينوى والحويجة بكركوك)، مما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين وتدمير منشآت وآليات وسيارات وأسلحة متوسطة وثقيلة وراجمات صواريخ للتنظيم.

وقصفت طائرات التحالف، منزلا فى حى الشرطة بمدينة الفلوجة تستخدمه داعش كاستراحة، مما أسفر عن مقتل 6 إرهابيين من جنسيات أجنبية.. ووفقا لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أغارت طائرات التحالف على تجمعات لعناصر داعش غرب قضاء الحويجة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير أربع سيارات للتنظيم.

كما تم قصف ثمانية مواقع لداعش بواسطة مدفعية فرقة التدخل السريع الأولى العراقية، مما أدى إلى مقتل العديد من الإرهابيين وتدمير مركبة مدرعة مفخخة وسيارة مفخخة وعدد من المقرات ونفق للتنظيم.