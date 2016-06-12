الزمالك لم يستسلم.. دفع الشرطة للهبوط بثلاثية ' متوترة '

رفض الزمالك الاستسلام لفارق النقاط الثمانية مع الأهلي وفاز على اتحاد الشرطة في الجولة 31 للدوري المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ووصلت النتيجة لثلاثية نظيفة لكن تراجع أداء الزمالك وخطف الشرطة هدفين متتاليين جعلا المباراة متوترة في نهايتها.

وتأكد هبوط اتحاد الشرطة رسميا للدرجة الثانية، بينما رفع الزمالك رصيده للنقطة 66 بفارق خمس نقاط عن الأهلي الذي يواجه المصري يوم الأثنين في استاد برج العرب.

وسجل محمد إبراهيم الهدف الأول في الدقيقة 36، وضاعف باسم مرسي النتيجة في الشوط الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 62 اختتم مصطفى فتحي أهداف الزمالك بشكل رائع.

لكن اتحاد الشرطة جعل المباراة متوترة بهدفين متتاليين في الدقيقتين 73 و82 عن طريق سعيد كمال وصلاح ريكو.

ويلعب الزمالك مع المصري يوم 24 يونيو بعد عودته من نيجيريا حيث مواجهة إنيمبا في الجولة الأولى من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

هدف واحد

في الشوط الأول كانت المباراة سلبية من الفريقين، تمريرات خاطئة وسوء في إنهاء الهجمات.

حتى صنع محمود عبد المنعم "كهربا" الهدف الأول لمحمد إبراهيم ببينية جعلته منفردا سدد ثم ارتطمت في القائم وإلى الشباك.

ونال صلاح ريكو إنذارا نتيجة إدعائه السقوط داخل منطقة جزاء الزمالك بعد مراوغته لعلي جبر.

4 أهداف وفرص

وشهد الشوط الثاني من المباراة أربعة أهداف بواقع هدف لكل فريق، فيما أهدر كهربا عدة فرص للزمالك لزيادة الغلة التهديفية.

وأرسل عادل جمعة عرضية من اليسار ارتطمت في ساعد أحمد عادل ومعها صافرة ركلة جزاء سددها باسم مرسي بنجاح.

وحرم القائم الأيسر للشرطة مصطفى فتحي من تسجيل الهدف الثالث بعد اختراق من اليمين للعمق.

لكن بعد دقائق قليلة اخترق بالطريقة ذاتها وسدد في المقص الأيمن لحارس الشرطة.

لكن انتفاضة الشرطة بدأت من هنا..

أنقذ محمود جنش حارس مرمى الزمالك هدف أول للشرطة برأسية متقنة لكنه قفز عليها وحولها إلى الملعب.

انفرد عبد الله سيسيه مهاجم الزمالك السابق وراوغ محمود جنش قبل أن يعود عادل جمعة إلى خط المرمى ويمنع هدفا أكيدا.

وحصل الشرطة على ركلة ركنية أرسلت بشكل جيد مما أربك دفاع الزمالك فسقطت أمام سعيد كمال ليسجل الهدف الأول.

ومن متابعة لكرة عرضية أحرز ريكو الهدف الثاني ورفض الاحتفال في إعلان عن انتقاله للزمالك الموسم المقبل.

وفي الوقت المتبقي أهدر كهربا ثلاثة فرص للتسجيل بعد اعتماده على نفسه في إنهاء الهجمة.