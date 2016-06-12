الأهلي يعدل مواعيد تدريباته بسبب السفر لزامبيا ويوضح موقف رمضان

قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي نقل مران الفريق الخميس المقبل إلى فرع النادي بمدينة نصر وذلك بسبب مباراة زيسكو الزامبي.

ويحل الأهلي ضيفا على زيسكو في أول مباريات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

ويستعد اﻻهلي للسفر إلى زامبيا الخميس المقبل على متن طائرة خاصة لمواجهة زيسكو.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي للصحفيين يوم السبت: "سنتدرب في مدينة نصر يوم الخميس في الرابعة والنصف ثم الافطار في المطار قبل السفر".

وأضاف "التدريب على ملعب المباراة في زامبيا سيكون يوم الجمعة على أن تكون العودة فجر الأحد".

وأوضح عبد الحفيظ أن رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق سيسافر مع البعثة بشكل طبيعي، لأنه سيخوض امتحانه صباح الخميس ثم يسافر مع البعثة على أن يخضع لامتحان المادة التالية يوم الثلاثاء الذي يليه.