مدرب الشرطة يكشف لـ في الجول تفاصيل الأزمة مع عضو الزمالك

كشف وائل القباني المدرب المساعد لاتحاد الشرطة عن تفاصيل الأزمة التي حدثت أثناء مباراة الزمالك مع شريف منير حسن عضو مجلس إدارة النادي الأبيض.

وتغلب الزمالك على الشرطة 3-2 في مباراة الجولة الـ31 من الدوري، ليتأكد هبوط الثاني رسميا للدرجة الثانية.

وقال القباني لـFilGoal.com: "ما حدث نرفزة ملعب ليس أكثر، فعضو مجلس إدارة الزمالك وجه له حديثنا بعد نهاية الشوط الأول قائلا ( لا تلعبوا بغل )".

القباني تابع "كان ردي عليه ( اكسبوا أنتم ) وانتهت الأزمة سريعا، ومبروك للزمالك".

وحرص عضو مجلس إدارة الزمالك على زيارة غرف خلع الملابس الخاصة بفريق الشرطة، من أجل تصفية الأجواء مع القباني.