أخبار ليبيا اليوم..كوبلر يدعو لبذل مزيد من الجهد لرفع حظر التسليح

ركزت أخبار ليبيا اليوم على تصريحات مارتن كوبلر حول رفع حظر التسليح، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم اعلان القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطنى الليبية سيطرتها على ميناء سرت.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم مطالبة المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر المجلس الرئاسى الليبى بمزيد من الجهد لـ«خلق ظروف مواتية» لطلب الإعفاء من حظر التسليح على القوات التابعة لحكومة الوفاق.

وأشاد كوبلر -فى صفحته على «الفيس بوك» بالتقدم السريع للقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطنى (البنيان المرصوص) ضد تنظيم «داعش» فى سرت، مطالبا جميع المقاتلين بضرورة احترام القانون الإنسانى الدولى وعدم استهداف المدنيين».

وانطلقت عملية «البنيان المرصوص» فى 12 مايو الماضى لتحرير مدينة سرت والمناطق المحيطة بها من تنظيم «داعش»، بعد أن شن هجمات على البلدات الواقعة غرب سرت، وحققت خلال الأيام الماضية تقدمًا سريعا على الأرض.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم إعلان القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطنى الليبية أمس الجمعة (10 يونيو) سيطرتها على ميناء سرت محققة مزيدا من الانتصارات فى معقل تنظيم داعش فى ليبيا.

وتقدمت هذه القوات المؤلفة أساسا من مقاتلين من مدينة مصراتة الأسبوع الماضى إلى أطراف قلب مدينة سرت بعد شنها هجوما مضادا ضد تنظيم الدولة الإسلامية الشهر الماضى وإجبار التنظيم على التراجع على امتداد الطريق الساحلى بين المدينتين.

وهذه القوات جزء من عملية تدعمها حكومة الوفاق الوطنى المدعومة من الأمم المتحدة والتى وصلت إلى طرابلس فى مارس وتعمل بشكل تدريجى لتوطيد سلطتها. وتعتبر القوى الغربية حكومة الوفاق الوطنى أفضل خيار فى محاولة توحيد الجماعات السياسية والفصائل المسلحة الليبية ضد تنظيم الدولة الإسلامية ولإعادة بعض الاستقرار إلى ليبيا.

وقال مصدر من غرفة العمليات فى مصراتة إن مقاتلين من خط المواجهة فى جنوب سرت قاموا بالالتفاف إلى الواجهة البحرية للسيطرة على الميناء الذى يقع على بعد نحو خمسة كيلومترات شرقى قلب المدينة. وتقدمت القوات بسرعة أكبر مما توقع كثيرون على الرغم من أن مفجرين انتحاريين وألغاما وقناصة عرقلوا تقدمها.

وبدأ تنظيم داعش فى التوسع فى ليبيا فى 2014 مع تفاقم الاضطرابات السياسية والصراع فى البلاد .وسيطر التنظيم بشكل كامل على سرت العام الماضى ولكنه وجد صعوبة فى الاحتفاظ بأراض أو كسب تأييد فى مناطق أخرى بليبيا.

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