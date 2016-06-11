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مدير سجن "الرويمى" الليبى: لا علاقة لنا بعملية تصفية 12 سجينا المفرج عنهم

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مدير سجن "الرويمى" الليبى: لا علاقة لنا بعملية تصفية 12 سجينا المفرج عنهم مدير سجن "الرويمى" الليبى: لا علاقة لنا بعملية تصفية 12 سجينا المفرج عنهم
نفى على الساعدى مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل البركة المعروفة باسم سجن "الرويمى" الليبى أن تكون عملية تصفية السجناء الـ 12 المفرج عنهم قد تمت داخل المؤسسة ؛ وقال " لا علاقة لنا بها ، ونحن فوجئنا بالأخبار المتداولة عبر موقعى التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر ، التى تفيد بالعثور على 12 جثة من السّجناء المفرج عنهم".

وأضاف الساعدى ، فى تصريح لـ"بوابة الوسط" مساء اليوم ، إن هذه الأخبار عارية من الصحة جملة وتفصيلاً ومجرد إشاعات ، مرجحًا أن تكون عملية التصفية حدثت بعد الإفراج عنهم خارج السجن.

وأوضح أن المحامى العام استدعى 12 متهمًا فى القضية رقم ( 245/2014 ، مدنى ) من أصل 19 متهمًا ، يوم الأربعاء الماضى ، وأصدر قرار إفراج شفهيا شريطة التردد على المؤسسة يومى الأربعاء الأول والثالث من كل شهر ، وحجز جوازات السفر الخاصة بهم.

وتابع " إن عائلات النزلاء كانت أمام أبواب المؤسسة صباح الخميس ، بعد أن سلموا جوازات سفرهم إلى وكيل النيابة بمكتب المحامى العام ، ومعهم أمر الإفراج عن أصحاب الجوازات الـ 12 على أن يخلى سبيلهم الخميس تنفيذًا لقرار المحكمة ، وتواصلت العائلات مع مكتب شئون النزلاء بالمؤسسة وغادروا السجن برفقة عائلاتهم" ، لافتًا إلى أن عملية التصفية حدثت خارج أسوار السجن، كان مكتب النائب العام الليبى قد أعلن فى وقت سابق اليوم ، مقتل 12 سجينا عقب الإفراج عنهم أمس بالعاصمة طرابلس.
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